Bajmut: Rusia retrocede en suburbios, pese a quejas de Wagner

Las Fuerzas Armadas de Ucrania y el grupo de mercenarios Wagner informaron este jueves (18.05.2023) que las tropas rusas retrocedieron en las afueras de la ciudad de Bajmut, exponiendo los flancos de los paramilitares rusos liderados por el empresario Yevgueni Prigozhin, quien pidió al ejército que soporte la mayor cantidad de días para que no se desmorone el frente.

Las fuerzas ucranianas informaron que los invasores rusos estaban bombardeando los caminos de acceso para frenar el asalto de Ucrania. "A medida que avanzamos, bombardean las rutas de las posiciones delanteras, por lo que nuestros blindados no pueden transportar más infantería y municiones", dijo Petro Podaru, comandante de una unidad de artillería.

Sin embargo, en algunos puntos del frente las fuerzas ucranianas han avanzado más de un kilómetro. "Pese a que nuestras unidades no tienen la ventaja en términos de equipos y personal, han seguido avanzando por los flancos y cubierto distancias de entre 150 y 1.700 metros”, dijo el portavoz militar Serhiy Cherevatyi. Kiev sostiene que estos avances locales son solo el preludio de la contraofensiva que esperan lanzar en cualquier momento.

"No lee mis cartas"

Por su parte, el jefe de Wagner pidió al Ministerio de Defensa ruso y al Estado Mayor del Ejército que aguante "al menos varios días más” en los flancos de las unidades de mercenarios. "Me dirijo al liderazgo del Ministerio de Defensa públicamente, porque no lee mis cartas: por favor, no entreguen los flancos, no entreguen la localidad de Sacco y Vanzetti. Aguanten como puedan al menos varios días. Hagan todo lo que dependa de ustedes para que no se desmoronen los flancos", afirmó en su canal de Telegram.

Prigozhin señaló que "lamentablemente las unidades del Ministerio de Defensa de Rusia retrocedieron hasta 570 metros al norte de Bajmut, desprotegiendo nuestros flancos", confirmando con ello las afirmaciones realizadas por el lado ucraniano. Además, denunció que las consecutivas retiradas del Ejército ruso en torno a la ciudad frustran la posibilidad de rodear el último reducto de los ucranianos en el oeste de la urbe.

Pese a esto, el jefe de los mercenarios aseguró que sus unidades siguen avanzando lentamente dentro de Bajmut.

DZC (EFE, Reuters)