Bajísima participación marca las elecciones locales en Rusia

En el llamado "día único de votación”, 56 millones de votantes estaban llamados a las urnas este domingo (08.09.2019) en Rusia para elegir representantes locales y regionales. La prohibición impuesta por las autoridades electorales a 57 candidatos de la oposición generaron las mayores protestas opositoras en años, las que marcaron todo el proceso.

Si bien los primeros resultados no se conocerán hasta este lunes, sí se divulgaron algunas estimaciones sobre la participación, que en Moscú rondó el 21-22 por ciento. En el centro y en las afueras de Moscú, los electores fueron recibidos por agentes de policía en uniformes blancos, globos con los colores de la bandera rusa y tenderetes con comida y bebidas, en los que los jubilados se detenían para tomar un té tras haber votado.

En la principal ciudad de Rusia, precisamente donde era más fuerte, la oposición quedó fuera de juego debido a la decisión de la comisión electoral de no aceptar las postulaciones de los candidatos opositores, arguyendo errores en las inscripciones. Por ello, como última opción, la oposición intentó evitar que los representantes del partido del presidente Vladimir Putin, Rusia Unida (RU) ocupasen los 45 escaños que se renuevan en la Duma de Moscú.

No importa la cantidad

Una vez asumido que no podían participar en las elecciones, el líder opositor Alexei Navalni y sus afines pasaron a otra estrategia, la del "voto inteligente". Comenzaron a recomendar a los votantes en una página web el candidato con más posibilidades de derrotar al representante de la formación oficialista, con independencia del partido al que perteneciera.

"Voté de forma inteligente", declaró Aliona Prokhorova, de 46 años, que se desplazó con su hija a un colegio electoral en el sudoeste de la capital. Otros optaron por no participar, como Alexei, de 59 años: "No le veo sentido, porque son unas elecciones sin elección y no quiero ser partícipe de una farsa", explicó. Putin declaró, cuando fue a cumplir con su deber cívico, que "lo importante no es la cantidad, sino la calidad de los candidatos”.

DZC (EFE, AFP)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Leclerc obtiene nuevo triunfo tras imponerse en el Gran Premio de Italia El monegasco Charles Leclerc firmó su segunda victoria consecutiva en el Mundial de Fórmula 1, una semana después de haber ganado la carrera en Bélgica, al imponerse en el Gran Premio de Italia, con lo que Ferrari rompió además una sequía de triunfos en su país que duraba desde 2010. El finlandés Valtteri Bottas y el británico Lewis Hamilton llegaron segundo y tercero. (08.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Delegación de Bachelet se reúne con presos políticos en Venezuela La ONG venezolana Foro Penal informó que los enviados de la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos Humanos, Michelle Bachelet, lograron reunirse el viernes pasado con un grupo de “presos políticos” recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde. Esto marca el retorno de esta entidad de la ONU al país sudamericano. (08.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Operan con éxito a Bolsonaro, que estará 5 días hospitalizado Como “exitosa” fue calificada la operación a la que fue sometido el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El procedimiento, el cuarto desde que el mandatario fuera acuchillado cuando participaba en un mitin electoral, en plena campaña para las presidenciales, duró poco más de cinco horas, casi el doble de lo previsto inicialmente. (08.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Manifestantes en Hong Kong piden ayuda a Estados Unidos Una multitud de manifestantes se congregaron en el parque Chater en la zona financiera de Central, lugar donde se han celebrado muchos otros eventos antigubernamentales en los últimos dos meses. Tras ello, marcharon colina arriba para entregar peticiones al Consulado General de Estados Unidos en Hong Kong. (08.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Bukele cumple 100 días gobernando El Salvador El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alcanza este domingo sus primeros 100 días al frente del Ejecutivo entre promesas incumplidas y una baja sostenida en la cifra de homicidios. (08.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Los rusos van a las urnas después de un verano de protestas Los rusos acuden a las urnas para elegir a sus representantes locales, tras turbulenta campaña que incluyó una oleada de persecuciones judiciales contra manifestantes, consideradas las peores en casi una década. (08.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Francia rechaza aplazamiento del "brexit" en las actuales circunstancias El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, se mostró contrario a conceder un nuevo aplazamiento del "brexit" al Reino Unido en las circunstancias actuales e insistió en que las autoridades británicas deben aclarar lo que pretenden hacer. (08.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Las exportaciones de China a EE. UU. caen en medio de disputa comercial Las exportaciones de China a Estados Unidos disminuyeron año con año en agosto. La caída se presenta en medio de una campaña de presión de Washington para obligar a Pekín a un nuevo acuerdo comercial. (08.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) El León de Oro a "Joker" La 76ª edición de la Mostra de Venecia otorgó el León de Oro al filme "Joker", del estadounidense Todd Phillips con la magistral actuación de Joaquín Phoenix como el acérrimo enemigo de Batman, uno de los 'malos' más arriesgados del cine. (07.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Andreescu gana el Abierto de EE. UU. Bianca Andreescu, la prodigio canadiense de 19 años, se proclamó campeona del US Open al derrotar a la favorita Serena Williams, que quedó sin poder empatar el récord de 24 títulos de Grand Slam. Williams se quedó por segundo año consecutivo con el plato de finalista, luego que en 2018 la japonesa Naomi Osaka se quedara con el título. (07.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Trump suspende conversaciones con los talibanes El presidente estadounidense, Donald Trump, suspendió las negociaciones con los talibanes para poner fin a 18 años de conflicto en Afganistán, después de que un militar estadounidense muriera en un atentado perpetrado por ellos el jueves en Kabul. (07.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Dorian entra en Canadá Casi una semana después de devastar Bahamas, donde dejó al menos 43 muertos, Dorian tocó suelo canadiense, y aunque lo hizo debilitado, las autoridades advirtieron de su peligro por vientos violentos, lluvias torrenciales y olas de cerca de 20 metros.

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Bolsonaro ingresa al hospital El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ingresó en el Hospital Vila Nova Star, en la ciudad de Sao Paulo, para prepararse para la cirugía en el abdomen a la que será sometido el domingo, la cuarta desde que fue acuchillado hace un año cuando participaba en un mitin electoral. (07.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Francia impondrá distancia mínima a los pesticidas en torno a las casas El Gobierno francés impondrá a partir de 2020 una distancia mínima en torno a las viviendas para que los agricultores puedan aplicar en sus campos tratamientos con fitosanitarios. El Ejecutivo indicó que con carácter general esa distancia será de 10 metros para la pulverización de árboles, viñas y otras plantas de altura y de 5 metros para el resto. (07.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Bolsonaro se da baño de masas en el Día de la Independencia El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, muy necesitado de respaldos tras varias polémicas internacionales y una baja en las encuestas, participó por primera vez en el desfile militar del Día de la Independencia. El líder ultraderechista, capitán de la reserva del Ejército, montó una jornada sin precedentes en Brasilia, con amplias zonas para acoger a un número récord de público. (07.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Bahamas: Dorian dejó 43 muertos y cientos de desaparecidos Las autoridades de Bahamas cifraron en 43 el total de fallecidos, advirtiendo que se trata de cifras que, con seguridad, cambiarán con el paso de las horas: hay cientos de desaparecidos y daños en infraestructura millonarios. “Cientos y hasta miles de personas, literalmente, están desaparecidas aún”, dijo Joy Jibrilu, director general del Ministerio para el Turismo y la Aviación. (07.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Aviones ruso y ucraniano aterrizan en Moscú y Kiev con presos intercambiados Aviones con prisioneros liberados por Rusia y Ucrania han aterrizado en las capitales de ambos países, en intercambio que podría ser un paso significativo hacia la mejora de las relaciones entre Moscú y Kiev. (07.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Kiev: en curso el intercambio de 70 prisioneros con Rusia Ucrania y Rusia comenzaron el canje de 70 prisioneros, el primer intercambio masivo entre los dos países desde el inicio de la crisis en 2014. Treinta y cinco prisioneros de cada lado forman parte de esta operación en Kiev. (07.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) El papa en Madagascar: La deforestación debe ser vista como una amenaza global El papa Francisco alarmó sobre "la deforestación excesiva" de Madagascar, y sugirió a las autoridades crear empleos respetuosos con el medioambiente para sacar a la población de una precariedad "inhumana". (07.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Irán pone en marcha centrifugadoras avanzadas de enriquecimiento de uranio Therán da un paso más en la reducción de los compromisos de Irán establecidos en el acuerdo nuclear de 2015 con las grandes potencias, tras poner en marcha 20 centrifugadoras avanzadas IR-4 y 20 IR-6. La producción aumentará las existencias de uranio enriquecido del país, anunció este el portavoz de la Agencia de Energía Atómica de Irán (AEAI), Behruz Kamalvandi. (07.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Activistas del cambio climático ocupan la alfombra roja en cierre del festival de cine de Venecia Alrededor de 300 activistas del Comité “No Grandes Naves” han ocupado la alfombra roja de la 76ª Mostra Internacional de Cine de Venecia, para pedir que se declare la "emergencia climática". (07.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Dorian, rumbo a Canadá El huracán Dorian mantiene los vientos máximos sostenidos de 90 millas por hora (150 km/h) mientras se aproxima a las costas de Massachusetts (EE. UU.) rumbo a Canadá tras haber tocado tierra esta mañana en cabo Hatteras (Carolina del Norte). (07.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Gobierno de EE. UU. advierte a California El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación sobre un acuerdo de Ford, BMW, Volkswagen y Honda con el estado de California para reducir las emisiones de gases contaminantes de sus autos, informaron dos de las empresas. (06.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Suben a cinco las muertes vinculadas a los cigarrillos electrónicos Al menos cinco personas han muerto por usar cigarrillos electrónicos en Estados Unidos, dijeron autoridades de la salud, informando también que el número de pacientes con dificultades respiratorias graves vinculadas al vapeo se duplicó a 450 en el país. (06.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) India pierde contacto con su sonda espacial lunar La agencia espacial india, ISRO, perdió contacto con la sonda sin tripulación que debía convertir al país en la cuarta nación en posar un aparato sobre la Luna, en un intento de regresar a este satélite considerado como una etapa hacia Marte. (07.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Mueren dos palestinos por disparos israelíes Dos palestinos murieron y más de cuarenta resultaron heridos en la Franja de Gaza por disparos del Ejército israelí durante las protestas semanales junto a la línea divisoria, en una jornada de manifestaciones que resultó ser más violenta en comparación con las semanas anteriores. (06.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Fiscalía venezolana anuncia investigación contra Guaidó por supuesta "traición a la patria" "Iniciamos una investigación" a Juan Guaidó "por estar presuntamente involucrado en una negociación ilegal que pretende desistir del histórico reclamo que tiene el país sobre el territorio Esequibo a cambio de apoyo político del Reino Unido”, dijo el fiscal general Tarek William Saab. Guaidó es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países. (06.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Los colombianos Sebastián Cabal y Robert Farah ganan el US Open en dobles masculino La pareja cafetera se convirtió así en los primeros latinoamericanos que consiguen dos títulos seguidos de Grand Slam, después de también haber ganado Wimbledon hace menos de dos meses. "Ha sido irreal, me pregunto si es un sueño, dos 'slams' seguidos, es un verdadero sueño", dijo Farah. (06.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) El turismo a Chernóbil registra un nuevo récord El turismo a la zona de exclusión de la central atómica de Chernóbil, donde hace 33 años tuvo lugar la mayor catástrofe nuclear de la historia, ha sido visitado por casi 75.000 turistas hasta agosto, indicó la Agencia Estatal ucraniana para la Gestión de la Zona de Exclusión, lo que es un nuveo récord. Solo en agosto, se registraron 5 veces más turistas que al inicio del año. (06.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Reino Unido aprueba nueva ley contra un "brexit" sin acuerdo La legislación, que ya había recibido el visto bueno de la Cámara de los Comunes, superó su paso por la Cámara de los Lores sin oposición. El texto forzará al Gobierno británico a solicitar a Bruselas una extensión del "brexit" si no se ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones de salida de la Unión Europea el próximo 19 de octubre. La reina Isabel II debe ahora dar su aprobación. (06.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) ONU denuncia "impunidad" ante "graves" violaciones de derechos humanos en Nicaragua La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó haber documentado las violaciones "desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas" en el país. "Los arrestos y detenciones arbitrarias continuaron siendo un medio de represión y persistieron los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad", precisó. (06.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) A los 95 años muere Robert Mugabe, expresidente de Zimbabue El gobierno de Zimbabue confirmó que el expresidente de ese país de África, Robert Mugabe, murió a los 95 años. El político y militar, que gobernó entre 1980 y 2017 y se convirtió en el jefe de Estado de mayor edad del mundo, falleció en Singapur, donde se encontraba internado hace cinco meses. A su lado estaba Grace, su esposa. (06.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Papa clama contra la corrupción y la venganza en Mozambique El Papa concluyó su visita a Mozambique con una misa ante 60.000 personas en las que denunció la corrupción y pidió reconciliación porque ningún país puede basarse en la ley del "ojo por ojo". (06.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) MSF: Grecia y UE desatienden deliberadamente a refugiados en islas del Egeo La organización humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF) acusó a las autoridades griegas y europeas de desatender "deliberadamente" a más de 20.000 refugiados atrapados en islas del Egeo. (06.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Merkel pide en Pekín "garantizar las libertades" de Hong Kong "Los derechos y las libertades del pueblo de Hong Kong deben ser garantizados. Las soluciones solo pueden encontrarse en un diálogo", publicó en un tuit el portavoz del gobierno de Berlín, Steffen Seibert, citando a Merkel. (06.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Dorian se debilita a categoría 1, pero persiste amenaza El huracán Dorian se debilitó a categoría de intensidad 1 con vientos máximos de hasta 150 kilómetros por hora frente a la costa de Carolina del Norte, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE. UU. (06.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Fallo judicial favorable a los planes de Boris Johnson El Tribunal Superior de Londres desestimó este viernes la demanda presentada por la empresaria Gina Miller (foto) contra la suspensión excepcional de las sesiones parlamentarias dictada por el primer ministro, Boris Johnson. Los jueces autorizaron sin embargo que los demandantes recurran al Tribunal Supremo, que analizará el caso el próximo 17 de septiembre. (06.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Bahamas: cifra de muertos asciende a 30, y podría llegar a ser “enorme” Los muertos en Bahamas por el huracán Dorian ascendieron a 30 en las islas de Gran Bahama y Ábaco, informó el primer ministro, Hubert Munnis, quien agregó que la cifra seguirá aumentando. El ministro de Salud, en tanto, advirtió que la ciudadanía “debe prepararse para recibir información inimaginable”. Las autoridades estiman que el número de fallecidos podría ser “enorme”. (05.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Brasil: ministro pide perdón por broma sobre Brigitte Macron En un nuevo episodio que podría marcar más distanciamiento entre Francia y Brasil, el ministro de Economía de la principal potencia de Sudamérica, Paulo Guedes, se disculpó después de haber insultado a Brigitte Macron, esposa del presidente galo, Emmanuel Macron. En un acto público en Fortaleza, Guedes dijo que la mujer “es fea de verdad”. (05.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Chile invertirá 5.000 millones de dólares para combatir megasequía El gobierno de Chile anunció que invertirá 5 mil millones de dólares en distintas obras para asegurar el suministro de agua, que se enmarcan en la serie de medidas que se adoptarán para hacer frente a una década de sequía. En 2019 el déficit de precipitaciones en la Región Metropolitana, donde vive el 40 por ciento de la población del país, asciende al 80 por ciento. (05.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Venezuela: chavismo pide investigar a Guaidó por Esequibo El gobierno de Venezuela informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General para que investigue al líder opositor Juan Guaidó, al que el oficialismo acusa de estar coludido con agentes extranjeros para “entregar” a empresas transnacionales el Esequibo, un territorio rico en recursos que Caracas se disputa con Guyana desde el siglo XIX. (05.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Miles de peruanos protestan para exigir elecciones adelantadas En distintas ciudades de Perú, miles de personas marcharon en respaldo a la propuesta del presidente Martín Vizcarra, quien pretende acortar un año su mandato y el de los legisladores y convocar a elecciones anticipadas el año 2020. El Parlamento, dominado por el fujimorismo, se resiste a adelantar los comicios. (05.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Dorian golpea la costa este de EE. UU. Con vientos fuertes y lluvias torrenciales, el huracán Dorian golpeó las costas de los estados de Carolina del Sur y Carolina del Norte, en su ascenso por el sureste de Estados Unidos, por lo que las autoridades advierten del riesgo de súbitas crecidas e inundaciones. (05.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Turquía dejaría pasar a refugiados sirios a Europa El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, amenazó con "abrir las puertas" y dejar pasar hacia Europa a los refugiados que están en su país, a no ser que la Unión Europea dé ayuda económica y logística para reasentar a un millón de sirios en una "zona segura", que Ankara quiere crear en el norte de Siria. (05.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) "Tenemos que salir de la UE el 31 de octubre" El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, afirmó que unas elecciones generales son el único "camino" que puede seguir el Reino Unido para desbloquear el proceso de salida de la Unión Europea (UE). (05.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Putin promete intercambio de prisioneros con Ucrania El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que las negociaciones con Ucrania para el canje de prisioneros están próximas a su finalización y que su concreción será un paso hacia la normalización de las relaciones entre ambos países. (05.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Gobierno proeuropeo italiano se pone en marcha El Gobierno del antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y el progresista Partido Demócrata (PD), con Giuseppe Conte como primer ministro, nació en Italia y ha demostrado que tendrá una buena relación con la Unión Europea. (05.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Irán acelerará desarrollo de centrifugadoras para enriquecer uranio "La AEAI está obligada a comenzar inmediatamente la investigación y el desarrollo sobre cualquier necesidad técnica que tenga el país", dijo el presidente iraní, Hasan Rohaní. 05.09.2019

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) El papa llama a cumplir el Acuerdo de Paz en Mozambique Un mes tras el Acuerdo de Paz entre Gobierno mozambiqueño y la guerrilla Renamo, ahora partido de oposición, el papa pidió a las partes en Maputo el cumplimiento de lo firmado. 05.09.2019

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Tras violenta reacción en Nigeria a ataques xenófobos en Sudáfrica, Pretoria cierra su Embajada en ese país Sudáfrica cerró su embajada en Nigeria por "amenazas" recibidas como consecuencia de la violencia xenófoba de los últimos días en territorio sudafricano, indicó el ministerio sudafricano de Relaciones Exteriores. 05.09.2019

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) UE pone en marcha registro judicial para ayudar a procesar a terroristas La Unión Europea estrenó registro que recopila información sobre investigaciones y procesamientos de terroristas en todos los estados miembros, lo que facilitará actuar contra los combatientes extranjeros, por ejemplo. 05.09.2019

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) DW rechaza amenaza de Duma de retirar permiso a sus periodistas Debido a que DW no ha aceptado invitación a comisión parlamentaria en Moscú, Rusia amenaza con retirar acreditación a periodistas de este medio público alemán. El director de DW, Peter Limbourg, rechaza las acusaciones de injerencia. 05.09.2019

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Dorian cobró fuerza y ahora es un huracán de categoría 3 El huracán Dorian cobró fuerza y con vientos de 185 km/h volvió a convertirse en un huracán de categoría 3 (en una escala de 5) a última hora del miércoles, mientras se acerca a la costa sureste de EE.UU., anunciaron meteorólogos estadounidenses. A primera hora, los efectos de la tormenta, que dejó al menos 20 muertos en Bahamas, ya se sentían en Estados Unidos. (05.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Lula solidariza con Bachelet tras declaraciones de Bolsonaro Por medio de un mensaje publicado en redes sociales, el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó duramente al actual mandatario del país más grande de Sudamérica, Jair Bolsonaro, por las declaraciones en las que éste atacó a la alta comisionada de Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, y alabara a la dictadura militar de Augusto Pinochet. (04.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Sube a 20 la cifra de víctimas fatales de huracán Dorian en Bahamas El ministro de Salud de Bahamas, Duane Sands, informó que la cifra oficial de fallecidos por el paso del huracán Dorian ha aumentado de 7 a 20, y agregó que es casi un hecho que ese número se seguirá incrementando en la medida que las autoridades tengan acceso a información de lugares que siguen estando aislados. (04.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Maduro anuncia despliegue de sistema de misiles en la frontera El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció los planes que está avanzando su gobierno para prepararse ante un eventual conflicto armado con Colombia, incluido el despliegue de sistemas de misiles, mientras que las autoridades de este último país declararon estar “listas” para defender la soberanía de las amenazas vertidas desde el otro lado de la frontera. (04.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Guatemala: decretan estado de sitio tras emboscada de narcos El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, decretó el estado de sitio en 20 municipios, luego de que una emboscada contra militares dejara tres muertos, dos desaparecidos y tres heridos. Las autoridades responsabilizan del ataque a presuntos narcotraficantes que se han hecho fuertes en distintas zonas del país. (04.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Google pagará multa de 170 millones YouTube aceptó pagar una multa récord de 170 millones de dólares en Estados Unidos y se comprometió a proteger mejor los datos de los niños que navegan en la plataforma de video en línea, tras un acuerdo con la justicia que los críticos consideran insuficiente. (04.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Diputados aprueban ley contra un "brexit" sin acuerdo Los diputados británicos adoptaron una ley que obliga al Gobierno a pedir un nuevo aplazamiento del "brexit", actualmente previsto para el 31 de octubre, si no se alcanza un acuerdo con Bruselas en las próximas semanas. Los parlamentarios votaron además en contra del llamado de Johnson a una elecciones anticipadas para romper el estancamiento del "brexit". (04.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Conte anuncia el gabinete de coalición M5S-PD El primer ministro italiano Giuseppe Conte nombró al líder del M5S Luigi di Maio, como ministro de Relaciones Exteriores y en la cartera de Economía a Roberto Gualtieri, eurodiputado del Partido Demócrata (PD, centro-izquierda). La ministra del Interior será Luciana Lamorgese (independiente), y Defensa estará en manos de otra importante figura del PD, Lorenzo Guerini (PD). (04.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) EE. UU. sanciona a red de transporte marítimo ligada a Irán El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una red de transporte marítimo que dijo que estaba dirigida por la Guardia Revolucionaria de Irán, afirmando que esta estructura permitió vender millones de barriles de crudo para beneficiar al presidente sirio Bashar al Asad. (04.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Violencia xenófoba en Sudáfrica desata ola de críticas Los episodios de saqueos y ataques xenófobos ocurridos en Johannesburgo y sus alrededores en los últimos días han desencadenado una lluvia de críticas contra Sudáfrica por parte de Gobiernos y personalidades de África e, incluso, han motivado la anulación de un partido amistoso de fútbol contra Zambia. (04.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Hong Kong: jefa de Gobierno “retiró” proyecto de ley de extradición La jefa del Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, retiró el polémico proyecto de extradición que suscitó las multitudinarias protestas en la ciudad desde hace tres meses. 04.09.2019

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Liberados siete tripulantes del petrolero británico retenido en Irán Las autoridades iraníes anunciaron este 4 de septiembre haber dejado en libertad a siete miembros de la tripulación del petrolero de bandera británica "Stena Impero", capturado en el estrecho de Ormuz el pasado julio. 04.09.2019

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Exbanqueros juzgados en Alemania por mayor fraude fiscal de Alemania en Europa Dos exbanqueros británicos comparecieron este 4 de septiembre durante la apertura del juicio por el mayor fraude fiscal de Alemania en Europa, que robó al fisco alemán al menos 7.000 millones de euros hasta 2012. 04.09.2019

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Bachelet: “rearme” de exguerilleros no es respuesta a demoras en Acuerdo de Paz El retorno a las armas de exlíderes de las FARC "no es la respuesta" a la demora en la implementación de partes del Acuerdo de Paz, dijo la Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet. 04.09.2019

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) El papa inicia en Mozambique visita a varios países de África El papa Francisco empieza visita a Mozambique, primera etapa de una gira de siete días por tres países de África y el océano Índico golpeados por la pobreza, los conflictos y los desastres naturales. 04.09.2019

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Cuatro militares mueren en Colombia tras emboscada de grupo narco Cuatro militares murieron y dos quedaron heridos en una emboscada en el noroeste de Colombia, que fue atribuida por el Ejército al Clan del Golfo, la mayor banda narco del país. El ataque ocurrió en una zona rural de Antioquia, cuando tropas del Ejército se desplazaban para “proteger a la población civil” que estaba "en medio del fuego cruzado" entre el Clan del Golfo y otra banda. (03.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Muertos por paso de Dorian por Bahamas aumentan a 7 El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, confirmó que la cifra de víctimas fatales por el paso del huracán Dorian se elevó a siete, y calificó la tragedia como “una de las crisis más grandes que ha sufrido Bahamas en su historia”. Las autoridades aseguran que es muy probable que la cifra de fallecidos aumente con el paso de las horas. (03.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Banco Central argentino proyecta inflación del 55 por ciento El último informe de las expectativas de mercado, emitido por el Banco Central de Argentina, asegura que los analistas estiman que la inflación del año 2019 en ese país de Sudamérica será del 55 por ciento, luego del agravamiento de la crisis económica en el último mes. La última proyección, conocida en julio, estimaba en un 40 por ciento el aumento del costo de la vida. (03.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Maduro acusa a Colombia de buscar “conflicto militar” con Venezuela Durante un acto con militares en Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que declaraba una alerta naranja en toda la frontera que el país comparte con Colombia, y además ordenó la realización de ejercicios militares en esas zonas limítrofes, en vista de una supuesta intención del país vecino de crear un conflicto entre las dos naciones. (03.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) EE.UU. libera 3.600 millones de dólares para el muro El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Jonathan Hoffman, informó que el Pentágono destinará 3.600 millones de dólares para construir un tramo de 280 kilómetros de muro en la frontera de Estados Unidos con México, a petición del presidente estadounidense, Donald Trump. La construcción de este muro es una de sus principales promesas de campaña. (03.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) M5S de Italia aprueban una nueva coalición gubernamental El 80 % de los inscritos del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) votó a favor del Gobierno en coalición con el Partido Demócrata (PD), con Giuseppe Conte como primer ministro, eliminando así el último obstáculo para el acuerdo. (03.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Johnson pierde su mayoría parlamentaria El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, perdió la mayoría parlamentaria en la Cámara de los Comunes al pasarse un diputado "tory" al Partido Liberal Demócrata. Philip Lee, diputado desde 2010, anunció en un comunicado el cambio de formación al estar en desacuerdo con la postura del Gobierno, que está "buscando de forma agresiva un 'brexit' dañino", afirmó. (03.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Huracán Dorian se acerca a EE. UU. El huracán Dorian avanza muy lentamente hacia la costa de Florida aún como una peligrosa tormenta categoría 2, tras dejar una estela de muerte y destrucción en las Bahamas. Al menos cinco personas murieron en las Bahamas por el huracán calificado por el primer ministro, Hubert Minnis, como una "tragedia histórica" para este archipiélago ubicado en el Atlántico. (03.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Sanciones a programa espacial de Irán El Gobierno estadounidense anunció la imposición de sanciones contra la Agencia Espacial de Irán, así como a dos de sus institutos de investigación, al insistir que no "permitirá" que Teherán utilice el programa espacial como "excusa" para sus ensayos de "misiles balísticos". (03.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Irán rechaza mantener negociación con EE. UU. El presidente iraní Hasan Rohaní descartó negociaciones bilaterales con Estados Unidos y advirtió que su país reducirá sus compromisos en materia nuclear a menos de que haya avances con los europeos en los próximos dos días. (03.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Ocho niños asesinados en una escuela de China Ocho niños murieron y otros dos resultaron heridos en un ataque en una localidad del centro de China, donde un sospechoso de 40 años fue detenido, anunciaron las autoridades locales. El ataque se produjo a la hora de entrada a la escuela en el primer día del curso académico, en la aldea de Chaoyangpo, en la provincia de Hubei. (03.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Jefa de Gobierno de Hong Kong niega que vaya a renunciar La jefa del Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, aseguró que no tiene intención de renunciar, después de que saliera a la luz una grabación de audio en la que decía que quería dimitir y pedir perdón por provocar los disturbios que sacuden a la ciudad. (03.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Italia: M5E pone a votación su programa para la coalición con socialdemócratas Los afiliados del Movimiento 5 Estrellas (M5S) votan en internet si aceptan gobierno de coalición con el socialdemócrata Partido Democrático (PD). La votación está abierta hasta las 18.00 horas de Europa central. 03.09.2019

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) México: absuelven a uno de los principales acusados de crimen de Ayotzinapa Gildardo López Astudillo, "El Gil", fue acusado de ser una figura central en la desaparición de los 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre del 2014, en Iguala, en el sureño estado de Guerrero. 03.09.2019

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) El cáncer se convierte en la primera causa de muerte en los países ricos Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad entre adultos de mediana edad en el mundo, pero en países ricos lo es ahora el cáncer. La contaminación afecta a habitantes de países en desarrollo. 03.09.2019

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Cinco años de cárcel para bloguero ruso por trino pidiendo atacar a hijos de policías Un tribunal ruso condenó a un bloguero a cinco años de prisión por un tuit en el que sugería atacar a hijos de policías tras las manifestaciones de la oposición en Moscú, duramente reprimidas. 03.09.2019

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Incendio en barco en California deja, hasta ahora, unos 20 muertos y 14 desaparecidos Mayoría de tripulantes y pasajeros del barco "Conception" estaban durmiendo bajo la cubierta cuando se declaró el incendio, según la Guardia Costera. El accidente tuvo lugar cerca de la isla de Santa Cruz, California. 03.09.2019

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Bahamas: al menos 5 muertos tras el paso destructor del huracán Dorian El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, confirmó este lunes (02.09.2019) la muerte de cinco personas tras el destructor paso del huracán Dorian por el archipiélago atlántico. Minnis indicó que hay que ser muy cuidadosos con los datos que se dan sobre los fallecimientos. El primer ministro dijo que se trata de una tragedia histórica que habrá que superar con mucho tiempo.

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Asesinan a candidata a alcaldía y a otras cinco personas en un ataque en Colombia Una candidata a las elecciones locales de octubre en Colombia fue asesinada junto con cinco personas en una "masacre" perpetrada en un municipio del suroeste del país en la noche del domingo, informaron este lunes (02.09.2019) autoridades. El Gobierno colombiano ofreció una recompensa de unos 85.000 dólares por información de dos disidentes de las FARC, al parecer responsables del asesinato

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) El balance por la explosión en Kabul aumenta a 16 muertos y más de 100 heridos Al menos 16 personas, todas ellas civiles, murieron y otras 119 resultaron heridas en la explosión registrada en Kabul la noche del lunes, según un nuevo balance proporcionado este martes (03.09.2019), por un portavoz del ministerio del Interior.

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Johnson convocará a elecciones el 14 de octubre si pierde en el Parlamento El primer ministro británico, Boris Johnson, convocará elecciones legislativas anticipadas el 14 de octubre si el gobierno sufre una derrota en el Parlamento sobre el “brexit”. Un responsable gubernamental dijo que si los diputados conservadores rebeldes se unen a la oposición para derrotar a Johnson en una votación, el ejecutivo presentará una moción para convocar elecciones. (02.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Dorian provoca “devastación sin precedentes” en Bahamas El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, dijo que el paso del huracán Dorian provocó una “devastación sin precedentes” en las islas Ábaco. En tanto, el ministro de Estado de Gran Bahama, James Kwasi Thompson, señaló a la prensa que los equipos de rescate no dan abasto para responder a los cientos de llamados de personas afectadas por el paso de este fenómeno meteorológico. (02.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) California: 34 desaparecidos tras incendio de barco turístico El Departamento de Bomberos de Santa Bárbara (California, Estados Unidos) informó que 29 personas están desaparecidas, luego de que un barco de excursiones de buceo se incendiara en la costa y posteriormente se hundiera. Los equipos de rescate lograron sacar con vida a cinco personas, pero también recuperaron cuatro cuerpos. (02.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Guatemala: detienen a excandidata presidencial Sandra Torres “La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, con apoyo de la Policía Nacional, coordinó la detención de Sandra Torres Casanova, quien tenía orden (de arresto) girada el pasado viernes”. Con esas palabras explicó a la prensa la portavoz de la fiscalía, Julia Barrera, la operación que dejó tras las rejas a la excandidata presidencial y exprimera dama de Guatemala. (02.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Johnson: no pedirá prórroga del “brexit” ni desea elecciones En una breve comparecencia organizada a toda prisa ante los medios, el primer ministro de Reino Unido, el conservador Boris Johnson, dijo que las posibilidades de un acuerdo con Bruselas para evitar un “brexit” duro estaban “aumentando”, que no desea llamar a elecciones y descartó que para ello esté dispuesto a volver a postergar el divorcio, fijado para el próximo 31 de octubre. (02.09.2019)

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Potente huracán Dorian azota Bahamas sin tregua Dorian, el segundo huracán más poderoso en el Atlántico desde que se tiene registro, continúa asolando el norte de Bahamas con vientos de 165 millas por hora (270 k/h) mientras su ojo se mueve muy lentamente, a solo 2 km/h, hacia la costa de Florida, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de EE. UU. Unas 13.000 casas podrían haber sido dañadas o destruidas, estima la Cruz Roja (02.09.2019).

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Irán anuncia tercera reducción de compromisos nucleares El Gobierno iraní aseguró que el tercer paso para la reducción de sus compromisos nucleares (tras superar recientemente los límites de almacenamiento y enriquecimiento de uranio acordados en 2015) está ya "diseñado y preparado". No obstante, sigue dando oportunidad al diálogo con Europa para no tener que implementar su plan el próximo 6 de septiembre (02.09.2019).

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) EE. UU. y la ASEAN realizan maniobras navales conjuntas Ocho buques militares, cuatro helicópteros MH60, un avión Neptuno P-8 y más de un millar de soldados de EE. UU. y los diez países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) participan en ejercicios militares inéditos en el puerto tailandés de Sattahip. Ejercicios de este tipo con países de la ASEAN no son nuevos, pero sí lo son con el conjunto del bloque (02.09.2019).

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Carolina del Sur ordena la evacuación de zonas costeras por huracán Dorian El gobernador de Carolina del Sur en EE.UU., Henry McMaster, ordenó este domingo (01.09.2019) la evacuación obligatoria a partir del lunes, de las zonas costeras de este estado ante la posible llegada del huracán Dorian, de categoría 5, la máxima en la escala Saffir Simpson. Los pronósticos mantienen que Dorian virará con dirección a los estados de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte.

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Fuerte auge de la ultraderecha en elecciones de Sajonia y Brandeburgo Los resultados de las elecciones, de este domingo (01.09.2019), en los estados federados del este de Alemania, Sajonia y Brandenburgo ubicaron a los populistas de derecha Alternativa para Alemania (AfD) como la segunda fuerza política. Los conservadores y los socialdemócratas alemanes se mantienen como primera fuerza en Sajonia y Brandeburgo, respectivamente.

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Protestas en el metro de Hong Kong, con un llamado a la huelga general Los manifestantes prodemocracia de Hong Kong volvieron a intentar perturbar la circulación de los metros de esta excolonia británica la mañana del lunes (02.09.2019), cuando llamaron a una huelga general tras un fin de semana marcado por graves violencias.

La semana en imágenes (del 2 al 8 de septiembre) Cruz Roja teme más de 100 muertos en ataque de la coalición en Yemen El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) teme que un ataque de la coalición dirigida por Arabia Saudita contra un centro de detención en el sur de Saná, capital de Yemen controlada por los rebeldes, haya causado más de 100 muertos según un comunicado emitido este domingo (02.09.2019).



