Baerbock sobre el anuncio ruso: "sería una buena señal"

La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, recibió con cautela el anuncio ruso sobre la retirada de parte de las tropas desplegadas en zonas cercanas a la frontera con Ucrania. "Cada paso genuino para desescalar la situación es un motivo de esperanza", dijo Baerbock el martes (15.02.2022) durante una visita a España.

"Si de verdad se trata de una pequeña desescalada" entonces "sería una excelente noticia", coincidió el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, durante una rueda de prensa conjunta con Baerbock en Madrid. Ambos insistieron en que todavía se está "verificando" si es cierto el anuncio y confió en que sea un paso más para que se solucione el conflicto por la vía diplomática.

Los anuncios de la parte rusa deben verificarse cuidadosamente, agregó Baerbock. Este en concreto se produjo después de que el canciller alemán, Olaf Scholz, se reuniera con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú para conversar sobre la crisis de Ucrania. Rusia anunció que empezaba a retirar hoy sus tropas desde zonas próximas a la frontera con Ucrania, mientras por otro lado su Duma, la cámara baja parlamentaria, pidió al presidente Putin que reconozca la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania.

Baerbock coincidió con Albares en que "la salida a esta situación solo puede darse a través de conversaciones" y en que "toca a Rusia optar por la senda de la desescalada y acompañarlo con pasos concretos como la retirada de tropas". La ministra alemana señaló asimismo que las informaciones sobre un repliegue de tropas ruso están siendo verificadas para saber "si son veraces o rumores" y que si se confirman "sería una señal muy buena". No obstante, Baerbock añadió que al margen de la presencia de las tropas también ha habido "ataques híbridos en el pasado" y que ante las "amenazas diversas", la UE está preparada "para todos los escenarios".

Albares resaltó que "ni la UE ni la OTAN tienen agendas ocultas ni intereses ocultos" y que en Europa "no caben medios coercitivos ni amenazas para resolver las controversias", por lo que "es Rusia quien tiene que llevar a cabo la desescalada" pues el despliegue de 130.000 soldados en la frontera ucrania "no responde a ninguna necesidad defensiva y no tiene razón de ser". "La guerra es evitable", subrayó el ministro español.

