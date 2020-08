Bélgica bate su propio récord: lleva 591 días sin gobierno

Una corona por la unidad de Bélgica (23.07.2013)

El rey no concede entrevistas

Según expertos, su timidez quizá no sea un lastre tan grande, pues a partir de ahora sus interacciones públicas estarán mucho más limitadas. El rey "no concede entrevistas, no habla de política en público y no entra en debate con otras figuras públicas", señala la web del gobierno belga.

Autor: Klaus Jansen / José Ospina-Valencia