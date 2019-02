Ayuda para mujeres afectadas por mutilación genital

Hadja Idrissa Bah no quiere ser una víctima. La joven de Guinea está decidida a luchar como activista contra la mutilación genital femenina (MFG, por sus siglas en inglés). Este cruel ritual está muy extendido a pesar de estar prohibido en su país de origen. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el 97 por ciento de las mujeres en ese país ha sufrido una mutilación genital. "En muchas comunidades, incluso cosen los labios vaginales, que luego desgarran en la noche de bodas", dice Hadja, de 19 años. "Estoy traumatizada. Cuando alguien me habla de ablaciones genitales, me siento impotente y con miedo", cuenta.

Hadja ha fundado un club para informar a las jóvenes y evitar que otras sufran el dolor que ella misma experimentó: "Estaba enojada con mis padres porque me traicionaron", recuerda Hadja. "No me dijeron a dónde me llevaban. Se suponía que tenía que irme de vacaciones. Luego me vi ante esa situación", critica.

Mujeres impuras

En muchos países africanos y según las creencias tradicionales, las niñas y las mujeres son impuras cuando sus genitales no han sido mutilados. "Los padres temen no encontrar un marido (para sus hijas). Muchas mujeres piensan que su condición es normal", dice Mariatu Tamimu, médica en Sierra Leona, quien trata a las pacientes que sufren las consecuencias físicas causadas por las ablaciones.

Las lesiones originadas por dichas prácticas rituales son graves. Todas sufren la eliminación parcial o total de los genitales femeninos externos. A menudo, este procedimiento se realiza en condiciones antihigiénicas, sin anestesia y con objetos rudimentarios, como vidrios rotos o cuchillas de afeitar. "En nuestra clínica ginecológica en la ciudad de Bo, a menudo operamos fístulas, que se han formado como resultado de la mutilación. Con frecuencia el canal para que se produzca un parto está cerrado, por lo que practicamos una cirugía reconstructiva para que las mujeres puedan dar a luz a sus hijos", aclara la médica de 32 años.

Tamimu cree que "se trata solo de que los hombres obtengan placer". "Se elimina el clítoris, porque existe la muy extendida creencia de que la mujer con clítoris puede ser infiel al hombre"., explica. Esto no tiene nada que ver con la religión. Algunas mujeres pueden vivir una vida normal después de la mutilación, incluso quedar embarazadas. "Pero la mayoría padece daños extremos", reitera Tamimu.

En la imagen pone: La mutilación genital femenina es ilegal, viola los derechos de los niños.

Rituales alternativos para jóvenes

En Kenia, la ablación de los genitales femeninos también está prohibida, aunque se lleva a cabo en secreto en muchas comunidades. Denge Lugayo subraya la importancia de que toda la comunidad debe verse involucrada a la hora de poner fin a estos peligrosos rituales. Lugayo trabaja para la organización no gubernamental africana Amref Health Africa, que lucha a través de diversos medios contra la mutilación genital femenina.

Un enfoque propuesto por su organización son, por ejemplo, los rituales de transición alternativos. "Celebramos los cambios de niña a mujer con todos los pasos tradicionales en los pueblos, pero sin ablación", explica Lugayo. La educación en las escuelas también es importante, así como la introducción de programas alternativos de empleo para las mujeres que realizan ese ritual. "Si queremos abolir esta barbarie en el futuro, también debemos considerar a los personas que la practican y crear otras fuentes de ingresos por ejemplo, pueden hacer jabones o compresas higiénicas para niñas".

Clínica berlinesa ayuda a las víctimas

La labor informativa sobre la mutilación genital en África es necesaria pero difícil, dice Cornelia Strunz. Desde hace cuatro años, esta cirujana del Hospital Waldfriede de Berlín trata a mujeres víctimas de una mutilación genital. Con su equipo realiza operaciones de cirugía reconstructiva en el "Centro de Flores del Desierto" y también ofrece ayuda y asesoramiento psicosocial. "La mayoría de las mujeres son inmigrantes de países africanos y hablan aquí por primera vez sobre lo sucedido", explica Strunz. "Sufren dolor por las cicatrices, en el clítoris o están completamente cosidas. Para ellas, a menudo, no es posible mantener relaciones sexuales”, añade.

Muchas de las afectadas tratadas en la clínica viven desde hace tiempo en Alemania; otras acuden al centro desde diversas partes de Europa. El tratamiento es gratis y financiado por la Fundación Flor del Desierto de Waris Dirie, la supermodelo somalí, quien sufrió en carne propia una mutilación genital y se hizo famosa por su libro "Flor del Desierto”.

La médica Strunz opina que en el centro "se puede ayudar a muchas mujeres a tener una vida mejor”. Es un rayo de esperanza para las afectadas en todo el mundo.

(rmr/er)

