Avioneta de futbolista Emiliano Sala no tenía licencia para volar

Chapecoense: cronología de una tragedia

Preguntas abiertas

¿Por qué no se cubrió el viaje con un vuelo directo Sao Paulo-Medellín? ¿Por qué no recargó combustible el piloto ni en Cobija ni en Bogotá? ¿Estaban realmente en orden los papeles del vuelo? ¿Hubo alguna falla técnica? ¿Por qué el piloto no notificó a tiempo la situación real del vuelo a la torre de control en Medellín? Todas son interrogantes abiertas, en espera de ser investigadas.