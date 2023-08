Cazas holandeses interceptan a dos bombarderos rusos

Aviones de las fuerzas aéreas de Dinamarca identificaron dos aeronaves rusas que volaban sobre el mar del Norte sin invadir el espacio de este país nórdico, informó el Ministerio de Defensa danés. Los dos bombarderos rusos volaban hacia el área que los Países Bajos monitorean para la OTAN, dijo el lunes (14.08.2023) la Real Fuerza Aérea holandesa. El gobierno danés confirmó que los aviones rusos "ya han dado la vuelta", alejándose del espacio aéreo de la Alianza Atlántica.

El Ministerio de Defensa neerlandés explicó en un comunicado que los dos F-16 de las Reales Fuerzas Aéreas de Países Bajos despegaron esta mañana para "interceptar dos bombarderos rusos que volaron hacia el espacio aéreo neerlandés", un despliegue de dos aviones de combate que llegó después de lo que se conoce como una Alerta de Reacción Rápida, que fue anunciada a las 07:19 (hora local y CET).

"Esto no sucede con frecuencia, pero el incidente de hoy demuestra la importancia de un despliegue rápido. Los F-16 están en espera las 24 horas del día y pueden despegar en cuestión de minutos e interceptar un avión no identificado", aseguró el Ministerio. Los F-16 neerlandeses han aterrizado de nuevo en la base aérea de Volkel, "listos para proteger el área de responsabilidad neerlandesa".

Un portavoz de la fuerza aérea holandesa dijo que los aviones son interceptados si no tienen un código de identificación único, no proporcionaron un plan de vuelo y si no hay una conversación bidireccional. También dijo que no es raro que los aviones rusos violen el espacio aéreo de un país europeo o se acerquen a él. Países Bajos y Bélgica asumen alternativamente y durante varios meses las tareas de proteger el espacio aéreo de toda la zona de Benelux, lo que incluye Luxemburgo, y las fuerzas neerlandesas están al cargo desde mediados de abril.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo después que había activado un avión MIG-29 después de que un avión de la fuerza aérea noruega se acercara al espacio aéreo ruso sobre el mar de Barents, frente a la costa ártica de Rusia. En un comunicado publicado en Telegram, el ministerio dijo que el avión noruego no había cruzado el espacio aéreo ruso. Hace mes y medio, denunció una incursión de aviones británicos en el Mar Negro.

lgc (efe/rtr)