Aventura Patagonia

Un científico y dos montañistas extremos se aventuran en zonas de difícil acceso y poco exploradas en busca de nuevos datos para la ciencia.

Imagen: ZDF

Incluso después de 15 años de investigación en Chile, muchas preguntas siguen sin respuesta para el científico Tobias Sauter. Para aclararlas, debe aventurarse en zonas de difícil acceso. Los montañistas Robert Jasper y Jörn Heller deciden ayudarle y acaban corriendo un gran peligro. Los dos campos de hielo de los Andes patagónicos, que se extienden por parte del territorio de Chile y Argentina, representan la mayor masa de hielo fuera de los casquetes polares.

Imagen: ZDF

Sin embargo, como consecuencia del cambio climático, los glaciares están perdiendo masa. En algunas zonas, los hielos eternos pierden hasta 20 metros de altura al año. Poco se sabe de esta dramática evolución y de sus causas concretas. El norte de los dos campos de hielo, en particular, ha sido analizado hasta ahora principalmente con datos obtenidos por satélite. Las condiciones meteorológicas extremas y el difícil acceso a esta zona tan remota y aislada hacen que la investigación sobre el terreno sea muy complicada.

Tobias Sauter, de la Universidad Humboldt de Berlín, es uno de los pocos investigadores que ha aceptado este reto. Él y un pequeño equipo de científicos alemanes y chilenos llevan años investigando la evolución del extremo sur de América Latina. Hasta ahora, los expertos carecían de datos y muestras de las regiones más altas de las cumbres.

Imagen: ZDF

Junto con los alpinistas profesionales Robert Jasper y Jörn Heller, Sauter quiere cambiar esta situación. Los dos guías de montaña alemanes llevan 30 años viajando regularmente a los Andes patagónicos en busca de nuevas rutas y cumbres aún no alcanzadas. La expedición lleva al equipo a través de magníficos paisajes. Es una batalla contra el tiempo impredecible, pero también contra sus propios límites. Un equipo de documentalistas acompaña al grupo a una de las zonas más remotas de nuestro planeta.

Horarios de emisión:

DW Español

SA 02.03.2024 – 00:30 UTC

SA 02.03.2024 – 21:30 UTC

DO 03.03.2024 – 06:03 UTC

DO 03.03.2024 – 12:30 UTC

DO 03.03.2024 – 19:03 UTC

DO 03.03.2024 – 22.30 UTC

LU 04.03.2024 – 04:30 UTC

LU 04.03.2024 – 09:03 UTC

LU 04.03.2024 – 15:30 UTC

MA 05.03.2024 – 11:03 UTC

MI 06.03.2024 – 09:30 UTC

JU 07.03.2024 - 08:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6