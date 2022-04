Autorizada en la UE segunda dosis de refuerzo para mayores de 80 años

Las autoridades sanitarias de la Unión Europea autorizaron el miércoles (06.04.2022) una segunda dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 de Moderna y Pfizer para los mayores de 80 años, pero consideró prematuro emitir una recomendación para la población más joven.

"Ambas agencias están de acuerdo en que se puede administrar un segundo refuerzo a adultos de 80 años o más, después de revisar los datos sobre el mayor riesgo de COVID-19 grave en este grupo de edad y la protección brindada por una cuarta dosis", señala un comunicado el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

No obstante, para los adultos menores de 60 años con sistemas inmunológicos sanos "no hay evidencia concluyente de que la protección de la vacuna contra enfermedades graves esté disminuyendo o que haya un valor agregado de una cuarta dosis", por lo que no recomiendan su administración, aunque se "seguirán vigilando los datos". La evidencia sobre los efectos de la cuarta dosis proviene en gran parte del programa de vacunación en Israel.

A fines de marzo de 2022, el 83% de los adultos habían recibido una primera vacunación completa y el 64% había recibido ya una dosis de refuerzo, indicaron agencias sanitarias. Para quienes no hayan recibido aún ninguna dosis, las agencias europeas recuerdan que la vacunación contra la COVID-19 "sigue siendo la forma más eficaz de prevenir enfermedades graves durante la pandemia actual". (afp/efe)