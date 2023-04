Autoridades europeas desechan miles de cervezas en disputa sobre el eslogan "Champán de las cervezas"

Los guardianes del champán no permitirán que nadie tome el nombre de la bebida burbujeante en vano, ni siquiera un gigante cervecero estadounidense. Durante años, Miller High Life ha utilizado el eslogan "El champán de las cervezas". Esta semana, esa apropiación se hizo imposible de digerir.

A petición del organismo comercial que defiende los intereses de las casas y cultivadores del vino espumoso del noreste de Francia, las aduanas belgas aplastaron más de 2.000 latas de Miller High Life anunciadas como tales.

El Comité Champagne solicitó la destrucción de un envío de 2.352 latas alegando que el lema centenario utilizado por la cervecera estadounidense infringe la denominación de origen protegida "Champagne".

Latas de cerveza Miller High Life reposan en un contenedor tras ser aplastadas.

Comprador en Alemania

El envío fue interceptado en el puerto belga de Amberes a principios de febrero, según informó el viernes un portavoz de la Administración de Aduanas belga, y tenía como destino Alemania.

Molson Coors Beverage Co, propietaria de la marca Miller High Life, no la exporta actualmente a la UE, y las aduanas belgas declinaron decir quién había encargado las cervezas. El comprador en Alemania "fue informado y no impugnó la decisión", dijo la organización comercial en un comunicado.

Miller Brewing Company

Frederick Miller, inmigrante alemán en EE. UU., fundó la Miller Brewing Company en la década de 1850. Miller High Life, su marca más antigua, se lanzó como buque insignia en 1903.

Según el sitio web de la marca con sede en Milwaukee, la empresa empezó a utilizar el apodo de "Champán de las cervezas de botella" tres años más tarde. En 1969 se acortó a "El Champán de las Cervezas". La cerveza también ha estado disponible en botellas de 750 mililitros estilo champán durante las temporadas festivas.

Trabajadores vierten el contenido de latas de cerveza Miller High Life antes de ser trituradas.

"Con su elegante botella de vidrio transparente y su crujiente sabor, Miller High Life ha llevado con orgullo el apodo de 'El Champán de las Cervezas' durante casi 120 años", declaró Molson Coors Beverage Co. a The Associated Press.

Denominación de origen

Por muy popular que sea el eslogan en Estados Unidos, es incompatible con las normas de la Unión Europea, que dejan claro que los productos que infrinjan una denominación de origen protegida pueden ser tratados como falsificaciones.

El bloque de los 27 cuenta con un sistema de denominaciones geográficas protegidas creado para garantizar el verdadero origen y calidad de los alimentos, vinos y licores artesanales, y protegerlos de la imitación. Ese mercado mueve anualmente casi 75.000 millones de euros (87.000 millones de dólares), la mitad en vinos, según un estudio realizado en 2020 por el brazo ejecutivo de la UE.

Etiqueta en el lateral de una caja de cerveza Miller High Life en la planta de Westlandia en Ypres, Bélgica.

Charles Goemaere, director general del Comité Champagne, dijo que la destrucción de las cervezas "confirma la importancia que la Unión Europea concede a las denominaciones de origen y recompensa la determinación de los productores de Champagne de proteger su denominación".

Molson Coors Beverage Co. dijo que "respeta las restricciones locales" en torno a la palabra Champagne.

"Pero seguimos estando orgullosos de Miller High Life, su apodo y su procedencia de Milwaukee, Wisconsin", dijo la empresa. "Invitamos a nuestros amigos de Europa a Estados Unidos en cualquier momento para brindar juntos por High Life".

Las aduanas belgas dijeron que la destrucción de las latas corrió a cargo del Comité Champagne. Según su declaración conjunta, se llevó a cabo "con el máximo respeto por las preocupaciones medioambientales, garantizando que todo el lote, tanto el contenido como el contenedor, se reciclara de forma responsable con el medio ambiente".

FEW (AP, Comité Champagne)