Autopsia apunta que Julen falleció el día que cayó al pozo

La semana en imágenes (del 21 al 27 de enero de 2019)

Pompeo: “Expresidente Nicolás Maduro” no tiene “autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con EE.UU.

"EE.UU. no reconoce al régimen de Maduro como el gobierno de Venezuela", dijo Pompeo. "En consecuencia, EE.UU. no considera que el expresidente Nicolás Maduro tenga la autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con EE.UU. o para declarar a nuestros diplomáticos persona non grata". Además, instó a las fuerzas de seguridad a proteger a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela.