Autobiografía de Woody Allen: editorial alemana bajo presión

Conocidos autores de la casa editorial Rowohlt Verlag, de Hamburgo, incluidos Sascha Lobo, Margarete Stokowski, Till Raether y Sven Stricker, protestan contra la publicación de la versión alemana de las controvertidas memorias del director de Hollywood, "Woody Allen. Ganz nebenbei. Autobiografie" (título original: "Woody Allen. Apropos of Nothing. Autobiography"; en castellano: "A propósito de nada").

"El libro de un hombre que nunca ha lidiado de manera convincente con las acusaciones de su hija no debería tener lugar en una editorial para la que escribimos con gusto y con un gran compromiso", dice su carta de protesta.

Como autores, no intentan evitar que el libro salga a la luz. "A Woody Allen no le faltan oportunidades para comunicarse. Pero Rowohlt Verlag no tiene que, encima, apoyarlo".

Otra crítica que hacen los autores alemanes se refiere a la falta de verificación de hechos, una práctica habitual y obligada desde hace mucho tiempo para los títulos de no ficción. Los firmantes de la carta creen que esto es una señal de falta de respeto por las víctimas de violencia sexual.

Frenan entrega de la biografía de Allen

La controvertida autobiografía de Allen debía aparecer en el mercado estadounidense el 7 de abril de 2020. Pero ya no será así: la publicación y la distribución del libro han sido canceladas. Con autores estrella como David Foster Wallace y J.K. Rowling en su catálogo, Hachette Publishing House, una de las más grandes casas editoriales de EE. UU., cedió a la protesta pública masiva.

Una portavoz de la editorial estadounidense dijo que la decisión de cancelar el libro fue "difícil": "Tomamos en serio la relación con nuestros autores y no descartamos simplemente libros a la ligera", sostuvo. Pero, tras discusiones internas, se habría llegado a la conclusión de que la publicación "ya no era factible".

Protesta frente a la editorial

70 empleados abandonaron sus escritorios y oficinas el pasado jueves (05.03.2020) para protestar contra el libro frente a la sede en Nueva York de la editorial Hachette. Acusaron a la gerencia de ignorar las acusaciones de abuso contra el prominente director y, sobre todo, el sufrimiento de las víctimas.

Al hacerlo, se unieron explícitamente a un antiguo autor de esa casa editorial, Ronan Farrow, quien había anunciado que dejaría de trabajar con ella en el futuro. Farrow es hijo de Woody Allen y la actriz estadounidense Mia Farrow.

El periodista de 32 años dio argumentos al movimiento # MeToo con su periodismo de investigación sobre los abusos sexuales del productor de Hollywood Harvey Weinstein. A diferencia de su hermano Moses, está del lado de su madre, Mia Farrow.

Sin cargos contra Woody Allen

Woody Allen no ha sido procesado legalmente por estas acusaciones. Desde 1992, se cuenta con una declaración contra otra: en la disputa sobre la custodia de su hijo biológico Ronan y sus dos hijos adoptivos, Moses y Dylan, su expareja Mia Farrow lo acusó de abusar sexualmente de Dylan, ahora de 34 años, cuando era niña. Dylan tenía siete años en ese momento. Woody Allen niega las acusaciones.

En una entrevista reciente en París, en el verano de 2019, cuando se le preguntó si su agitada vida no había proporcionado material para mil páginas de biografía, Allen respondió con una típica subestimación: "En absoluto, no es lo suficientemente emocionante para eso".

Rowohlt Verlag, con sede en Hamburgo, todavía parece esperar mucho de la publicación de la versión alemana de las memorias del cineasta: reseñas de prensa, publicidad destacada y altas cifras de ventas. Hasta este lunes (09.03.2020) no se había producido ninguna declaración aclaratoria de la editorial.

Verificación de hechos importantes para biografías

Al igual que en su versión original en inglés, en EE. UU., el libro en alemán está impreso y listo para su entrega en Alemania. El periodista Till Raether, quien fue cofirmante de la carta de protesta de los autores de Rowohl, se remitió, en entrevista con DW, a la carta abierta delreportero del NewYorker sobre el #MeToo, Ronan Farrow. En ella, ya Farrow señaló la falta de "verificación de hechos" de la biografía de Allen, dijo Raether.

Los empleados de la editorial neoyorkina Hachette Book Group justifican claramente su protesta: "Apoyamos solidariamente a Ronan Farrow, Dylan Farrow y las víctimas de agresión sexual", se lee en los avisos de ausencia temporal que devuelven sus cuentas de correo electrónico.

