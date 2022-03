Auto atropella a multitud en Bélgica: 6 muertos y 37 heridos

Al menos seis personas murieron y 37 resultaron heridas de diversa consideración cuando la madrugada de este domingo (20.03.2022) un conductor los atropelló mientras se celebraba el desfile de un carnaval en la localidad de Strépy-Bracquegnies, unos 40 kilómetros al sur de Bruselas y cerca de la frontera con Francia.

No está claro si el atropello fue intencional o accidental, pero el alcalde de La Louvière, a la que pertenece Strépy-Bracquegnies, Jacques Gobert, aseguró que el conductor, que fue detenido y está siendo interrogado, pudo perfectamente haber frenado el vehículo. Entre los heridos hay 10 graves y 27 con lesiones de menor consideración. Otra persona que viajaba en el automóvil también fue derivada a un centro de detención. Los dos son originarios de La Louvière, localidad cercana del lugar del atropello, y nacidos en 1988 y 1990.

"Un coche que iba a toda velocidad arrolló a la multitud que se había reunido para ver la recogida de Gilles. El conductor siguió su camino, pero lo interceptamos”, indicó el edil en declaraciones al diario Le Soir. Según Fabrice Collignon, presentador de la cadena radial RTL presente en el lugar al momento de la tragedia, se vivieron escenas dramáticas. "Había música y risas y tres segundos después todo era gritos. Fue terrible", relató. Según él, había unas 150 personas participando en el carnaval.

"No hay palabras”

Testigos afirman que el vehículo surgió "de la nada” en medio de la celebración de recogida de Gilles, un personaje tradicional del carnaval de Binche (cuya celebración ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) y de otras localidades del sur de Bélgica. "No hay palabras, es el horror. Llegar al lugar, ver esos cuerpos esparcidos por la carretera, gente sufriendo... No puedes imaginar que esto pueda existir y, por desgracia, es lo que está ocurriendo. No hay palabras, es dramático”, indicó Gobert.

El alcalde activó el plan de emergencia, mientras que la ministra belga del Interior, Annelies Verlinden, entregó sus condolencias a los amigos y familiares de los fallecidos. "Lo que era una gran fiesta se convirtió en un drama", escribió en Twitter. Verlinden está en contacto con el alcalde para descartar un atentado terrorista, y el caso ya está en manos de la fiscalía belga.

