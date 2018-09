Austria propone campos para inmigrantes en África

El ministro del Interior de Austria, Herbert Kickl, confía en poder llegar a un acuerdo con países del norte de África para instalar en ese continente campamentos de acogida para inmigrantes rescatados en el mar en su ruta a Europa. Es difícil pero "se lo debemos a esas personas", aseguró Kickl.

Kickl señaló que tanto los países africanos como los de la UE deberían tener un gran interés en que la Unión Europea impulse una efectiva protección de fronteras. "Queremos una conversación al mismo nivel, una situación que beneficie a todos los participantes", añadió.

Sin embargo, la propuesta de Austria no ha recibido aún el respaldo de ninguno de los países de tránsito, según quedó patente en una conferencia sobre el tema. "Nadie ha dicho que no, pero nadie ha dicho que sí, y esto es lo que me hace ser un poco pesimista" aseguró el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramópulos.

Herbert Kickl, por su parte, reaccionó diciendo que ningún país africano ha aceptado la propuesta pero tampoco la ha rechazado. "Soy optimista. Si no lo fuera, sacaría la bandera blanca y eso significaría capitular ante la criminalidad internacional de trafico de personas", dijo. (efe, dpa)