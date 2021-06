Austria: macabro crimen al azar porque quería ir a la cárcel

Un joven de 29 años ha confesado a la Policía de Austria haber planificado y ejecutado el asesinato de una persona elegida al azar, un hombre de 77 años, para entrar en prisión porque no estaba contento con su vida. La Policía austríaca informó que el sospechoso, un ciudadano austríaco, se presentó en la noche del lunes (14.6.2021) en una comisaría en la ciudad de Kufstein, cerca de la frontera con Alemania, en la zona occidental del país, para confesar el asesinato.

Según el relato del presunto autor del crimen, que no tenía antecedentes, el delito lo planeó con semanas de antelación y eligió a "una persona mayor", un vecino de la misma localidad, al que atrajo a una zona boscosa y lo apuñaló con un cuchillo de cocina.

Test negativos de alcohol y drogas

Cuando el cuerpo de la víctima, con la que el supuesto asesino no tenía relación previa alguna, fue hallado, se tardó algo más de la cuenta en identificarlo porque no tenía familiares conocidos y vivía solo. "No hubo ninguna posibilidad de que la víctima pudiera sobrevivir", señaló la Policía en un comunicado sobre las heridas causadas en el cuello y el pecho.

"Hace varias semanas que planeaba matar a alguien para ser encarcelado porque no estaba contento con su vida", relatan los agentes.

Durante el interrogatorio el sospechoso se mostró "sereno y claro" y las pruebas por ingesta de alcohol o drogas dieron negativo. El sospechoso ha ingresado en un centro de detención de Innsbruck, la capital de la región del Tirol.(dpa/efe)