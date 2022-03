++ Australia anuncia millonaria ayuda militar para Ucrania ++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

04:20 | Australia aportará más de USD50 millones en ayuda militar a Ucrania

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, anunció este martes que aportará unos 70 millones de dólares australianos (unos 50,8 millones de dólares estadounidenses o 45,4 millones de euros) para financiar la capacidad militar de Ucrania, en respuesta a la invasión rusa de su territorio.

"Estamos hablando de misiles, municiones y de apoyarles en la defensa de su propio territorio, en Ucrania, y lo haremos en colaboración de la OTAN", dijo Morrison en una rueda de prensa en Camberra, en la que aseguró que la ayuda militar letal y no letal "llegará rápido".

Morrison, quien ya había anunciado el domingo su intención de enviar armas a Ucrania, remarcó hoy que no dará muchos detalles sobre la ayuda militar a Ucrania para no "avisar al Gobierno ruso de lo que se le viene encima".

04:12 | Disney no estrenará sus películas en Rusia

The Walt Disney Company comunicó este lunes que no estrenará sus nuevas películas en Rusia por la invasión de Ucrania. "Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, pausaremos el estreno de nuestras películas en Rusia, incluida la próxima 'Turning Red' de Pixar", dijo la compañía en un comunicado.

La empresa añadió que "tomará futuras decisiones comerciales" conforme evolucione la situación y aseguró que brindará asistencia humanitaria a través de otras ONG colaboradoras. Inmediatamente después del anuncio de Disney, Warner Bros. anunció que cancela en Rusia el estreno de "The Batman", planeado para este viernes.

04:01 | Embajada EE.UU. en Managua se ilumina por Ucrania

La Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua informó este lunes de que ha iluminado con los colores de la bandera de Ucrania la fachada de su sede en Managua.

La delegación estadounidense en Managua difundió a través de Twitter una fotografía con la mitad de su sede iluminada en color azul y la otra mitad en color amarillo, acompañado de un mensaje: "#UnidosConUcrania".

Esta iluminación que se mantendrá por tiempo indefinido en la fachada de la embajada estadounidense, se suma a la decisión de la delegación de la Unión Europea (UE) en Nicaragua que izó desde el sábado la bandera ucraniana en su sede en Managua, en "apoyo a la soberanía, paz y libertad de Ucrania", que enfrenta una invasión rusa.

03:56 | Taiwán dona a Ucrania ayuda humanitaria y suministros médicos

Las autoridades de Taiwán celebraron anoche en el aeropuerto local de Taoyuan una ceremonia para el envío de ayuda humanitaria y suministros médicos a Ucrania, informa el lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores de la isla.

El envío, organizado conjuntamente por organismos como el Yuan legislativo y los ministerios de Asuntos Exteriores y Sanidad, incluye 27 toneladas de "medicamentos y equipos y suministros médicos".

El avión de China Airlines que transporta los bienes tiene como destino Fráncfort, Alemania, desde donde se transportará a Ucrania por las "rutas apropiadas", según el Ministerio.

03:19 | Rusia y Bielorrusia suspendidas por World Rugby

Rusia y Bielorrusia fueron suspendidas el martes del rugby internacional "hasta nuevo aviso", indicó la federación mundial de este deporte al anunciar sanciones "completas e inmediatas" tras la invasión de Ucrania por Moscú. "World Rugby reitera su condena de la agresiva invasión de Rusia a Ucrania y el rol facilitar de Bielorrusia", indicó en un duro comunicado.

La membresía de Rusia en la federación World Rugby también fue suspendida indefinidamente, lo que acaba con las pocas opciones de que disponía su selección de clasificarse para la Copa del Mundo del próximo año en Francia.

02:54 | ONG dominicana dará refugio a turistas ucranianos varados en el país

La fundación Tony Fernández, que dirigiera hasta su muerte ese exjugador dominicano de las Grandes Ligas, anunció este lunes que acogerá a varias decenas de los miles de turistas ucranianos varados en República Dominicana ante la guerra entre ese país y Rusia.

Los turistas serán alojados temporalmente en el complejo deportivo que administraba la fundación en la provincia de El Seibo, en el este dominicano, afirmó el representante legal de esa entidad Aníbal Féliz. "Esperamos acoger un primer grupo de unas 100 personas, incluyendo niños, que forman parte de los turistas de Ucrania que han concluido su estadía en los hoteles de Punta y Bávaro (este) y no tienen dinero ni pueden utilizar sus tarjetas de crédito como consecuencia del conflicto bélico", dijo.

La gente duerme en el suelo en el refugio antibombas improvisado en un centro deportivo, que puede albergar hasta 2000 personas, en Mariupol, Ucrania.

01:56 | Eslovaquia se prepara para acoger tropas extranjeras de la OTAN

Eslovaquia, vecina de Ucrania, se prepara para celebrar una votación parlamentaria sobre la posibilidad de permitir la presencia de unas 1.200 tropas de la OTAN en su territorio, informaron el lunes funcionarios a la AFP.

El despliegue debe ser aprobado primero por el gobierno y el parlamento. Un funcionario del Ministerio de Defensa, dijo bajo condición de anonimato el lunes que se esperaba la aprobación del gobierno "muy pronto".

La portavoz del Ministerio de Defensa, Martina Koval Kakascikova, declaró a la AFP que también podrían desplegarse tropas de otros Estados y afirmó que "se están llevando a cabo negociaciones con varios países". La cuestión de las tropas extranjeras es controvertida en Eslovaquia, un país de 5,4 millones de habitantes que es miembro de la Unión Europea y de la OTAN.

01:35 | Más de 380 ecuatorianos han logrado salir de Ucrania

Más de 380 ecuatorianos, de los 700 que se habían censado en Ucrania, han logrado salir de ese país tras cruzar fronteras hacia países vecinos, como consecuencia de la operación militar rusa en territorio ucraniano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores en Quito indicó que, de forma preliminar, más de 380 ecuatorianos estarían ya fuera de Ucrania y han logrado llegar a países vecinos como Polonia, Eslovaquia, Hungría, Moldavia y Rumanía.

Estas cifras irán aumentando, precisó la Cancillería en un informe sobre la situación de los compatriotas afectados por el conflicto en esa zona del este de Europa.

01:05 | Portugueses y lusoucranianos evacuados llegan a Lisboa

Un grupo de 38 ciudadanos portugueses, lusoucranianos y sus familiares que fueron evacuados de Ucrania tras la invasión rusa aterrizaron la noche de este lunes en Lisboa, en un vuelo que salió de Bucarest fletado por las autoridades lusas.

Con el vuelo concluyó la "primera operación de repatriación" que empezó el pasado jueves, explicó el ministro de Exteriores portugués, Augusto Santos Silva, que acudió a recibir a los evacuados, que salieron de Ucrania por vía terrestre en los últimos días hacia Moldavia y se trasladaron a Rumanía, donde embarcaron con destino a la capital portuguesa.

La Embajada de Portugal en Kiev permanece abierta "a efectos prácticos" con tres trabajadores ucranianos para prestar asistencia en el país.

Ver el video 01:51 ONU celebra asamblea de emergencia sobre Ucrania

00:48 | Ucrania y la inflación centrarán el discurso de Biden sobre estado de Unión

La guerra en Ucrania y la inflación en Estados Unidos centrarán este martes el primer discurso del presidente estadounidense, Joe Biden, sobre el estado de la Unión, en el que presentará un plan para rebajar los precios en su país.

El conflicto bélico obligó al presidente a dar un mayor peso a la política exterior en su discurso, y se espera que resalte "la importancia de que Estados Unidos sea un líder en el mundo", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Biden "describirá los pasos que ha dado no solo para apoyar al pueblo ucraniano, sino (...) para mitigar el impacto de la invasión de Ucrania en la economía global y en el pueblo estadounidense", añadió la funcionaria.

0o:39 | Netflix se niega a cumplir con la nueva ley audiovisual de Rusia

Netflix informó este lunes que no cumplirá con la nueva ley audiovisual de Rusia, que obligaría a la plataforma a incluir una veintena de canales públicos para poder operar en el país. La legislación, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de marzo, obliga a la compañía y a otros servicios audiovisuales a emitir contenidos de medios afiliados al Kremlin como Channel One, la cadena de entretenimiento NTV y el Canal de la Iglesia Ortodoxa.

"Dada la situación actual, no tenemos planes de añadir esos canales a nuestro servicio", dijo un portavoz de la compañía, citado por el diario The Wall Street Journal. Netflix lanzó su servicio local en ruso hace poco más de un año y apenas cuenta con 1 millón de suscriptores en ese país, un porcentaje ínfimo de los más de 222 millones de abonados que suma en todo el mundo.

Ver el video 01:26 Sanciones empiezan a hundir la economía rusa

00:36 | Johnson visita Polonia y Estonia a raíz de la crisis en Ucrania

El primer ministro británico, Boris Johnson, visitará este martes Polonia y Estonia, dos países "extremadamente" afectados por la actual crisis en Ucrania, según confirmó un portavoz de Downing Street.

"Hoy visitaré Polonia y Estania, dos países que están extremadamente afectados por la actual crisis en Ucrania. Tenemos valores comunes que son más importantes que nunca para proteger, mientras empeora la crisis humanitaria", indicó Johson en un escueto comunicado difundido en la noche del lunes por el Gobierno en previsión a su viaje.

00:26 | Cientos de latinoamericanos son evacuados desde Ucrania

Varios cientos de ciudadanos de países latinoamericanos fueron evacuados de Ucrania desde que comenzó el conflicto armado con Rusia, otros esperan asistencia, algunos decidieron permanecer y otros se desplazaron fuera del escenario bélico por cuenta propia, informaron sus gobiernos.

Una parte de los latinoamericanos que vivían en Ucrania fueron evacuados por sus gobiernos por vía terrestre y aérea, con la gestión conjunta de sus cancillerías y embajadas en Kiev y en varias capitales vecinas.

Chile y Uruguay, que carecen de representación diplomática física en Ucrania, debieron recurrir a las gestiones de sus embajadas en las naciones vecinas, como Polonia y Rumania. Otros, como Argentina, Brasil y Perú, dispusieron operativos especiales con vehículos oficiales y aviones militares para trasladar a sus ciudadanos e incluso nacionales de otros países latinoamericanos que pudieron sumarse.

00:20 | Shell se desprende de sus inversiones con la rusa Gazprom

La petrolera Shell anunció este lunes que planea salir de todos los proyectos conjuntos ("joint ventures”) que tiene con el gigante ruso Gazprom en protesta por la invasión de Ucrania.

La compañía señaló en un comunicado que renunciará a su 27,5 % en la instalación de gas natural licuado de Sajalin-II, así como al 50 % en los proyectos petrolífero de Salym y Gydan, en Siberia. Del mismo modo, Shell prevé dar por finalizada su participación en el gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2, cuya autorización ya había sido bloqueada por el Gobierno de Berlín.

00:17 | Brasil ofrecerá visa humanitaria a ucranianos en fuga

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció este lunes que Brasil ofrecerá visa humanitaria a los ciudadanos ucranianos que quieran abandonar su nación en medio de la guerra contra Rusia y recordó que en el sur de este país ya hay una colonia de cerca de 600.000 descendientes de ucranianos.

El líder ultraderechista afirmó que el Gobierno publicará este martes un decreto conjunto de los ministerio de Relaciones Exteriores y de Justicia con las normas para la concesión de las visas humanitarias y agregó que los ucranianos son "bienvenidos a Brasil".

00:10 | Sánchez anuncia medidas en favor de los ucranianos que viven en España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes medidas para facilitar la vida de unos 100.000 ucranianos que viven en España ante la situación que atraviesa su país.

Sánchez dijo que el Ejecutivo va a adoptar soluciones encaminadas a extender su protección. No obstante, fuentes del Gobierno precisaron que ese anuncio no implica una regularización, sino la agilización de trámites para proteger su situación,

00:02 | Facebook restringirá en la UE a los medios rusos controlados por el Kremlin

La tecnológica Meta confirmó este lunes que restringirá en sus redes sociales, que incluyen Facebook, Instagram y WhatsApp, el acceso a la cadena RT y a la agencia Sputnik, medios afiliados al Gobierno ruso, por petición de la Unión Europea.

"Dada la naturaleza excepcional de esta situación, restringimos el acceso a RT y Sputnik en este momento", dijo en un comunicado el responsable de asuntos globales de Meta, Nick Clegg. La medida se impone después de que la Unión Europea haya propuesto prohibir la emisión de dichos medios acusados de difundir propaganda rusa.

Por su parte Twitter, otra red social estadounidense, anunció este lunes que añadirá una advertencia en los mensajes que compartan enlaces y noticias de medios afiliados al Gobierno ruso, de los que también tratará de reducir su circulación en la plataforma.

jc (efe, afp)