Atletismo: ¿a qué se debe la debacle alemana en el Mundial?

En Budapest, los atletas de la Asociación Alemana de Atletismo (DLV) no ganaron ni una sola medalla. Nunca en los 40 años de historia de los Mundiales de Atletismo había sucedido. Y eso, a pesar de que Rusia no participó. "Este año no nos ha ido especialmente bien", comentó a la cadena pública ARD el presidente de la DLV, Jürgen Kessing.

Aunque hay que reconocerle a la federación que no podía hacer nada contra el hecho de que algunas figuras como la saltadora de longitud Malaika Mihambo, la velocista de obstáculos Gesa Krause, el saltador con pértiga Bo Kanda Lita Baehre o la fondista Konstanze Klosterhalfen estuvieron ausentes en Budapest por lesiones o por estar cuidando de sus bebés.

El declive se vislumbraba

Ingo Froböse, profesor de la Universidad Alemana del Deporte de Colonia y él mismo uno de los mejores velocistas alemanes de 100 y 200 metros a principios de los años 80, aseguró en entrevista con DW que ver las competiciones de Budapest frente al televisor le hizo llorar, literalmente. "Es un largo proceso cuyo resultado tenemos hoy", afirma. Ya en las últimas competiciones celebradas en Eugene, en julio de 2022, Alemania subió solo dos veces al podio.

En opinión de Froböse, las causas residen en la invisibilidad del atletismo en la sociedad. "Ya casi no lo vemos en los medios de comunicación. Otros deportes se han presentado de forma más atractiva".

La estructura del deporte de competición en Alemania ya no es la misma: "Hemos perdido a los entrenadores locales y nos hemos apoyado en la centralización, en los centros olímpicos de entrenamiento. Para mí, ese es uno de los mayores problemas", afirma Froböse.

Tras reformas pronto se esperan resultados

En entrevista con ARD, Jörg Bügner, director deportivo de la DLV, pidió paciencia. Recientemente se han creado los llamados "Topteam" y "Topteam Future" para apoyar a los atletas en su camino de forma más específica y profesional. También se han dado pasos significativos en el ámbito de los servicios de apoyo científico y en la asistencia médica. Sin embargo, cambios tan profundos en el sistema necesitan cierto tiempo para surtir efecto: "Estamos hablando de ciclos de ocho a doce años", dijo Bügner.

"Necesitamos urgentemente caras nuevas en la cúpula a tiempo completo", pide Froböse.

A los jóvenes les falta agallas

Steffi Nerius ganó la plata en jabalina en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, se proclamó campeona de Europa en 2006 y campeona del mundo en 2009. Poco después, puso fin a su carrera e inició la de entrenadora. Sin embargo, según cuenta hoy Nerius a DW, el declive deportivo del atletismo alemán comenzó ya durante su época activa.

"Creo que nuestra sociedad ha cambiado", dice Nerius. "Estamos aboliendo los Bundesjugendspiele (campeonatos federales juveniles), se están suprimiendo los primeros, segundos y terceros puestos, no debería haber ni el más rápido ni el más lento", afirma la actual entrenadora de paradeporte del TSV Bayer 04 Leverkusen.

Así las cosas, "por qué no abolir las medallas en los Campeonatos del Mundo", ironiza. La generación de los padres también ha cambiado. Los niños sienten que ya no tienen nada por lo que valga la pena luchar, no aspiran a ser los primeros.

Ingo Froböse lo confirma: "Nos faltan agallas, nos falta voluntad... Queremos éxitos rápidos... Una cosa imposible en el atletismo, que requiere mucho trabajo para llegar a la cima del mundo".

(jov/ rml)