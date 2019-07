Atleta Konstanze Klosterhalfen: la duda enturbia un récord de ensueño

Konstanze Klosterhalfen siguió las instrucciones de su entrenador y no miró el reloj. "Al final solo debía dejar atrás a la mayor cantidad (de atletas) posible", dijo la alemana de 22 años de edad, luego de batir su propio récord alemán en los 3.000 metros en la Liga de Diamante en Stanford, California. Lo había logrado en 2017, en Birmingham. Y lo superó en casi diez segundos: 8: 20.07 minutos.

Klosterhalfen quedó segunda detrás de la holandesa-etíope Aifan Hassan. "El tiempo exacto me lo dijo mi entrenador media hora después de la carrera". Es decir, el estadounidense Pete Julian, quien también fue corredor de larga distancia. Desde hace once años colabora con el "Proyecto Oregón de Nike”, en el que se promueve las carreras de larga distancia.

USADA, investigando desde hace cuatro años

Desde el otoño pasado, Klosterhalfen ha estado entrenando en Portland, Washington, y es miembro oficial de ese proyecto desde la primavera: es la única alemana entre once atletas.

El proyecto de Nike, dirigido por el excorredor de maratones Alberto Salazar, que nació para poner fin a la hegemonía de África en las carreras de largas distancias, es polémico. Desde 2015, la Agencia Antidopaje de EE. UU. (USADA) ha estado investigando si Portland viola las reglas antidopaje. Kara Goucher, exatleta del proyecto, acusó a Salazar de darle un remedio para la tiroides, después de haber dado a luz a su hijo. Según un informe provisional de USADA de 2017, los atletas del proyecto también habrían recibido L-carnitina a través de infusiones en intervalos cortos para mejorar su metabolismo.

Salazar, según el informe, "casi con seguridad" violó el protocolo antidopaje. Este, sin embargo, lo negó, pero la acusación de la USADA no llegó a buen término. Hasta el momento, el protegido más exitoso de Salazar fue la superestrella británica Mo Farah, quien logró cuatro victorias olímpicas antes de que abandonara el proyecto en el otoño de 2017, "no por acusaciones de dopaje", como subrayó Farah.

"Creo que en este centro todo lo que se ha hecho de alguna manera, en algún momento y en un contexto positivo para mejorar el rendimiento, ha sido de manera profesional”, dice el profesor Fritz Sörgel, director del Instituto de Biomedicina e Investigación Farmacéutica en Núremberg. "Lo que para mí significa que, por ejemplo, las infusiones se usan correctamente de acuerdo a las normas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). No más de 100 mililitros por doce horas. Simplemente aquí se llega al límite".

Mo Farah, después de cuatro olimpiadas ganadas, abandonó el "Proyecto Oregón de Nike".

¿Dopaje al límite de lo permitido?

Algunos de los corredores del proyecto de Nike viven en hogares donde los filtros reducen los niveles de oxígeno en el aire. Este método simula situaciones de hipoxia a gran altitud, lo que hace que el cuerpo produzca más glóbulos rojos. "La optimización es común en los deportes de élite", dice el experto en dopaje Sörgel. "Quien optimice sus métodos de entrenamiento y, obviamente, su suministro de sustancias de diversos tipos obtiene ventajas. La cuestión es cómo se valora el tema, es más una cuestión moral", añade. Sörgel llama a esto "dopaje al límite" y se refiere a un caso en Chipre, donde tres futbolistas profesionales acudieron a la Policía en noviembre de 2018, porque recibieron infusiones e inyecciones intravenosas de su club y luego sufrieron problemas cardiacos masivos.

El entrenador alemán Sebastian Weiß, exentrenador local de Klosterhalfen en el TSV Bayer 04 Leverkusen, dijo que veía venir la mejora en el rendimiento de su antigua protegida: "Ella ya ha registrado récords en el pasado, conocemos su talento, por lo que no me sorprende".

Si Klosterhalfen no solo batió un récord, sino que además lo pulverizó, "debo asumir que lo imposible fue posible", dice el experto en dopaje Sörgel. Esto no significa necesariamente que la corredora alemana haya recurrido a sustancias no autorizadas. "Hay que creer en la presunción de inocencia", afirma Sörgel. "Pero si evaluamos las situaciones todas juntas, debemos preguntarnos: ¿Cómo puede lograr ese aumento de rendimiento? ¿Aprovechando todas las posibilidades y llevándolas al límite? Es un proceso de desarrollo deportivo que no puede prohibirse con las reglas de la AMA, pero que plantea preguntas sobre la seguridad de los atletas", explica.

(rmr/er)

