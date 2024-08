Criminalidad Alemania

Atentado en Solingen: detienen a adolescente de 15 años

24/08/2024 24 de agosto de 2024

La Policía explicó que no cree que se trate del atacante, sino de alguien que sabía lo que iba a ocurrir y no hizo nada para evitarlo. No se descarta trasfondo terrorista.