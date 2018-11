Atentado contra el Borussia, caso cerrado

El imputado quería hacerse rico. Y para lograrlo estaba dispuesto a pasar sobre cadáveres. A esa conclusión llegó el tribunal regional de Dortmund durante el proceso contra Serguéi W., el experto en electrónica que hace un año y medio orquestó un atentado contra el Borussia Dortmund, el tercer club futbolístico con más socios en Alemania. Este martes (27.11.2018), la corte decidió que el atacante de 29 años debe pasar catorce años en prisión bajo el cargo de intento de homicidio múltiple.

Del dicho al hecho

Serguéi W. habría especulado que la cotización del equipo en la bolsa de valores caería a causa del atentado y que, en caso extremo, su plan le permitiría ganar medio millón de euros. “Si varios o todos los jugadores del BVB hubieran muerto o resultado heridos a causa del ataque, impidiéndole al club participar en partidos nacionales e internacionales a largo plazo, el curso del BVB se habría visto perjudicado considerablemente en el mercado de las acciones”, sostiene la parte acusadora.

El jurado halló a Serguéi W. culpable de intentar asesinar a 28 personas. La Fiscalía había pedido cadena perpetua para el acusado. Sus defensores solicitaron para su cliente una pena de cárcel por un lapso muy inferior a los diez años, alegando que, aunque Serguéi W. había cometido el delito de provocar una explosión y puesto en peligro varias vidas, su intención debía servir como atenuante. Y el autor convicto del ataque negó hasta el final que su propósito fuera herir o matar a alguien.

El ex jugador Marc Bartra sufrió lesiones serias en un brazo.

La tragedia que no fue

El 11 de abril de 2017, a las 7:15 de la noche, tres artefactos explosivos estallaron muy cerca del autobús que transportaba a los miembros del BVB. Serguéi W. los hizo detonar a 150 metros de distancia, desde la habitación 402 del hotel L’Arrivé, donde los futbolistas se habían alojado previamente. Más de sesenta esquirlas de metal salieron disparadas a gran velocidad. El ex jugador Marc Bartra sufrió lesiones serias en un brazo y un agente policial que escoltaba al equipo, un shock acústico.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) pospuso el partido que el BVB tenía pautado jugar aquella noche contra el AS Mónaco. El duelo se consumó al día siguiente, lo cual fue considerado una decisión insensible, considerando que el BVB había sido blanco de un crimen violento sin precedentes en Alemania, según Holger Münch, presidente de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA). En el juicio contra Serguéi W., un experto en explosivos aseguró que una disfunción técnica redujo la magnitud del estallido de las bombas. De no haber sido así, el país estaría recordando no un atentado, sino una verdadera tragedia.

(ERC/CP)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |