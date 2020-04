Atentado con camión deja al menos 40 muertos en Siria

La Defensa Civil de Siria informó este martes (28.04.2020) que al menos 40 personas, entre ellos civiles y combatientes, perdieron la vida y otras 47 resultaron heridas luego de que un camión cisterna cargado de explosivos estallara en la ciudad de Afrín, en el norte de Siria y bajo control de tropas turcas y sus aliados insurgentes sirios.

La explosión ocurrió en el corazón de mercado, donde un camión con combustible detonó, según la organización "Cascos Blancos”, cuyas unidades se desplazaron al lugar para participar en las labores de rescate. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos detalló que al menos seis de los fallecidos eran milicianos sirios aliados de Turquía. La mayoría de las víctimas pereció calcinada, agregó esta fuente.

Por su parte, el Ministerio de Defensa turco aseguró que entre las víctimas fatales hay once niños y acusó a las milicias kurdo-sirias Unidades de Protección del Pueblo (YPG) de "masacrar a civiles inocentes en un ataque con un camión petrolero cargado de bombas en el centro urbano de Afrín, un lugar con gran densidad de civiles". Esto no pudo ser confirmado de manera independiente y el ataque no ha sido reivindicado por grupo alguno.

Tensión entre turcos y kurdos

Turquía y sus aliados sirios tomaron el control de Afrín en 2018, en una operación militar que expulsó de la región a las unidades kurdas, a las que Ankara considera terroristas, y desplazó también a miles de residentes kurdos. Desde entonces, una serie de ataques han afectado a intereses turcos en la región, el último de importancia en octubre, contra un mercado de frutas.

El número de fallecidos podría aumentar debido a que muchos de los heridos se encuentran en condiciones críticas, dijeron las autoridades. Activistas han realizado un llamado para donar sangre en los hospitales. Imágenes y videos que circulan en redes sociales muestran que la explosión destruyó numerosos automóviles y comercios, muchos de los cuales se incendiaron.

DZC (EFE, AFP, AP)

Crisis humanitaria en Siria tras ofensiva turca Primera parada Fuentes de la ONU aseguran que más de 200.000 personas han dejado sus hogares en el noreste de Siria desde que Turquía lanzó su ofensiva, el 9 de octubre. Desde entonces, la ciudad fronteriza de Ras al Aín ha pagado los costos debido a los ataques armados de milicias proturcas y bombardeos aéreos. La ciudad permanecerá bajo control turco tras un acuerdo alcanzado en Sochi entre Rusia y Turquía.

Crisis humanitaria en Siria tras ofensiva turca "Lo perdimos todo" La mayor parte de los que huyeron son kurdos. Aquellos que permanecen en la ciudad son casi todos árabes que siguen en contacto por teléfono con sus antiguos vecinos. "Me dijeron ayer que los islamistas estaban saqueando nuestras casas. Lo perdimos todo", contó este hombre a DW.

Crisis humanitaria en Siria tras ofensiva turca Cada miga ayuda Las fuerzas del régimen de Bashar al Assad están estacionadas a pocos kilómetros de Tal Tamr. Como consecuencia, las ONG que estaban instaladas en la región decidieron abandonarla en los últimos días. Los desplazados internos llegados desde Ras al Aín y de las villas vecinas dependen enteramente de la ayuda que les entregan las ONG locales, que luchan para hacer frente a la crisis.

Crisis humanitaria en Siria tras ofensiva turca No se puede ir lejos Además de Tal Tamr, otras localidades de los alrededores también albergan a cientos de desplazados. "Se están instalando en aldeas desocupadas, muchas de ellas ubicadas demasiado cerca de zonas controladas por las milicias proturcas o células dormidas del Estado Islámico", dice a DW Hassan Bashir, coordinador de una ONG local.

Crisis humanitaria en Siria tras ofensiva turca Ansiada comida Este desplazado interno árabe de Ras al Aín tiene cuatro esposas, y deberá buscar una fórmula para alimentar a todos sus hijos, pues la escasez de comida ha forzado a las ONG a ofrecer solo una ración por familia. "No es culpa de ellos, son solo niños", dijo el hombre a DW, después de recibir solo una bolsa con raciones alimenticias.

Crisis humanitaria en Siria tras ofensiva turca Se acabó la escuela... ¿para siempre? La escuelas han estado cerradas en el noreste de Siria desde que comenzó la ofensiva, y muchas de ellas son ahora hogar para los desplazados internos. Aquellos que puedan pagarlo, se trasladarán a ciudades como Al-Hasaka, ubicada unos 80 kilómetros al sur, pero otros tendrán que hacer frente a las condiciones extremas de una ciudad fronteriza expuesta a los ataques.

Crisis humanitaria en Siria tras ofensiva turca Lo más parecido a casa Cincuenta familias kurdas de Ras al Aín viven ahora en esta escuela abandonada en Tal Tamr, donde carecen de agua y electricidad. A medida que las condiciones sanitarias empeoran, los expertos ven crecer la posibilidad de un brote de cólera y otras enfermedades. "Si seguimos así, vamos a tener una enorme crisis humanitaria", dijo un médico local a DW. Autor: Karlos Zurutuza



