Atún y camarones para la UE: los esfuerzos de Ecuador por seguir exportando

"Hemos podido comprobar que la "tarjeta amarilla” que la Unión Europea sacó aEcuador en 2019 por pesca ilegal ha sido una oportunidad”, dijo a DW Izaskun Bilbao, vicepresidenta de la Delegación para la Relación con los países de la Comunidad Andina.

"Entretanto, Ecuador ha aprobado una nueva ley de pesca y un reglamento de implementación. Están trabajando en un sistema de digitalización en la trazabilidad para que se identifique el pescado desde la captura hasta el punto final”, sigue Izaskun Bilbao, en el último día de misión parlamentaria a Ecuador (22-24.02.2023).

¿De qué se trata?

Según cifras de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) para el año 2021, Ecuador era el sexto exportador de pescado y crustáceo al mercado europeo común. La lista la encabezaba Noruega.

Ecuador, uno de los más pequeños países latinoamericanos, le sigue a Reino Unido, China, Islandia y Marruecos. En América Latina, supera en mucho a sus vecinos y triplica las exportaciones chilenas.

Por otro lado, según cifras del Observatorio Europeo de los Productos de Pesca y Acuicultura (EUMOFA), en atún y camarones, Ecuador encabeza la lista de países exportadores a la UE, tanto en volumen como en valor.

Apoyo europeo

"Para Ecuador, es fundamental adecuar sus sistemas de control, monitoreo y garantías de que el pescado que exporta a la Unión Europea no proviene de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INN)”, explica, por su parte, a DW Inmaculada Montero-Luque, consejera comercial de la UE en Ecuador.

La Dirección General de Pesca de la Comisión Europea (DG MARE) ha acompañado técnicamente la evolución del modelo pesquero del país.

"Hay que resaltar que las exportaciones a la UE representan el 9 por ciento del producto interno bruto del país, uno de los mayores porcentajes de cualquier otro país de América Latina”, añade la especialista de la Comisión Europea.

Requerimientos globales

Cabe recordar que, desde el 2010, está en vigor este reglamento de la UE para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INN. Definida por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2001, este tipo de pesca es un delito ambiental y atañe a la sobreexplotación de las poblaciones de peces y a los ecosistemas marinos. También a las economías de las comunidades pesqueras, en especial las de los países en desarrollo.

Según estimaciones publicadas por World Wide Fund (WWF), entre 11 y 26 millones de toneladas se capturan anualmente de manera ilegal. Por otro lado, según información del portal Mongabay, la pesca ilegal es una amenaza para los santuarios marinos de Chile, Colombia, México y Ecuador.

En ese contexto, el sistema de "tarjetas”, adoptado en 2010 por la UE, permite un diálogo con terceros países. "Las aplicamos especialmente con países de los que importamos volúmenes importantes de pesca y crustáceos”, explica la especialista de la UE. Si los países identificados con tarjeta amarilla no revisan sus sistemas, reciben una tarjeta roja: sus productos no pueden entrar al mercado europeo.

Tareas casi cumplidas

"Ecuador, entretanto, ha revisado completamente su marco legal. Queda pendiente el registro de autorizaciones a barcos ecuatorianos en terceros países. Pero hay mayor número de inspectores, y mejor formados, así como una mejora de la trazabilidad de los controles de manera digital, que hasta el 2019 se hacía a mano”, detalla Montero-Luque, previendo la importancia de la siguiente revisión, que se avizora para finales del 2023.

Cabe recordar que la trazabilidad, uno de los puntos débiles de la producción ecuatoriana, permitiría saber al momento de abrir una lata de atún dónde fue pescado y enlatado.

Inspiración para otros países

Entretanto, son 27 los países del mundo que se encuentran en el listado de la UE, cuatro de ellos en América Latina. "Con la importancia de Ecuador en la región en cuanto a volúmenes de pesca, puede ser un modelo para otros países que lo están haciendo peor. La manera en que el país está transformando un sistema que había quedado caduco puede servir de inspiración”, afirma Inmaculado Montero-Luque.

Como fuere, con vistas a las nuevas regulaciones en cuanto al nuevo paquete de medidas europeas para la pesca, la acuicultura y los ecosistemas marinos anunciados esta semana (22.02.2023), "creo que más allá de la tarjeta amarilla, Ecuador tiene un interés real en la pesca sostenible”, afirma Izaskun Bilbao subrayando que las reservas marinas en las islas Galápagosse han incrementado.

"Creo que están respondiendo no solamente a los requerimientos de Bruselas sino a los requerimientos globales. Se han dado cuenta que el futuro de Ecuador pasa también por la sostenibilidad del sector pesquero”, concluye. (ms)