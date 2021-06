Astrónomos detectan misterioso "gigante parpadeante" cerca del centro de la galaxia

Astrónomos han detectado una estrella gigante "parpadeante" hacia el centro de la Vía Láctea, a más de 25.000 años luz de distancia, según un comunicado de prensa de la Universidad de Cambridge.

Un equipo internacional de astrónomos observó que la estrella, VVV-WIT-08, disminuía su brillo en un factor de 30, de modo que casi desaparecía del cielo. Aunque muchas estrellas cambian de brillo porque pulsan o son eclipsadas por otra estrella en un sistema binario, es excepcionalmente raro que una estrella se vuelva más débil durante un periodo de varios meses y luego vuelva a brillar.

"Gigante parpadeante"

La observación de esta estrella ha llevado a los investigadores a creer que puede pertenecer a una nueva clase: un sistema estelar binario "gigante parpadeante". Esta clase incluye estrellas gigantes cien veces mayores que nuestro sol que son eclipsadas cada pocas décadas por una compañera invisible, que podría ser un planeta u otra estrella.

Es probable que esta compañera esté rodeada por un de polvo que oculta a la estrella gigante, lo que provoca el patrón de parpadeo observado por los astrónomos.

El descubrimiento, publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, fue dirigido por el Dr. Leigh Smith, del Instituto de Astronomía de Cambridge, en colaboración con científicos de la Universidad de Edimburgo, la Universidad de Hertfordshire, la Universidad de Varsovia en Polonia y la Universidad Andrés Bello en Chile.

"Parece haber surgido de la nada", explica Smith obre el repentino oscurecimiento de la estrella. Comenzó a desvanecerse a principios de 2012 y casi desapareció en abril de ese año, antes de recuperarse en los 100 días siguientes.

VVV-WIT-08: una secuencia de imágenes de la estrella que se desvanece y brilla. Izquierda: julio 2010, derecha: abril 2012.

Telescopio Vista en Chile

Los astrónomos se percataron de la misteriosa estrella atenuada en los datos recogidos por el telescopio Vista, operado por el Observatorio Europeo Austral en Chile. El instrumento lleva casi una década observando mil millones de estrellas en busca de ejemplos que varíen su brillo en el ámbito infrarrojo del espectro electromagnético.

Cuando los científicos encuentran estrellas variables que no se ajustan a las categorías establecidas, las denominan objetos "what is this (¿qué es esto?)" o "WIT". Su último descubrimiento lleva el nombre de VVV-WIT-08.

"Es asombroso que acabemos de observar un objeto oscuro, grande y alargado, que pasa entre nosotros y la estrella distante, y solo podemos especular sobre su origen", dijo, por su parte, el coautor, el Dr. Sergey Koposov, de la Universidad de Edimburgo.

Dado que la estrella se encuentra en una región densa de la Vía Láctea, los investigadores se plantearon si algún objeto oscuro desconocido podría haber pasado por delante de la estrella gigante por casualidad. Sin embargo, las simulaciones mostraron que tendría que haber un número inverosímil de cuerpos oscuros flotando alrededor de la galaxia para que esta hipótesis fuera probable.

Los cálculos de los astrónomos

Es mucho más probable que la visión del telescopio de VVV-WIT-08 se viera oscurecida cuando un disco de polvo alrededor de un planeta o una segunda estrella en órbita se interpuso en el camino. Los cálculos de los astrónomos sugerían que el disco estaba inclinado para parecer una elipse desde la Tierra y debía ser gigantesco, con un radio de al menos un cuarto de la distancia de la Tierra al Sol.

No es la primera estrella parpadeante que descubren los astrónomos. La estrella gigante Epsilon Aurigae es eclipsada parcialmente por un enorme disco de polvo cada 27 años, pero solo se oscurece en un 50 % aproximadamente. Un segundo ejemplo, TYC 2505-672-1, fue hallado hace unos años, y ostenta el récord actual de sistema estelar binario eclipsante con el período orbital más largo de 69 años.

El estudio de otros sistemas estelares tan singulares como las estrellas gigantes que se oscurecen y se iluminan, o que muestran este patrón de parpadeo, ayudó a los investigadores a determinar que puede existir una nueva clase de estrellas gigantes parpadeantes que debe ser investigada. Hasta ahora, parece que hay unos seis sistemas de este tipo.

"Una vez que se empiezan a formar colecciones de varias de estas cosas, se pueden observar sus propiedades en conjunto y desentrañar los misterios de donde provienen estos discos", dijo Smith. "Nos permite aprender cómo evolucionan estos sistemas y qué hacen al final de sus vidas".

FEW (Universidad de Cambridge, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, The Guardian)