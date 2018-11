Aspirante a suceder a Merkel pide reabrir el debate sobre el derecho al asilo

Friedrich Merz, uno de los candidatos para suceder a la canciller Angela Merkel al frente de su partido, la Unión Cristiano Demócrata (CDU), pidió abrir un debate sobre el derecho al asilo en Alemania, consagrado en la Constitución federal. Es el único país del mundo en el que este derecho está recogido en la Constitución, dijo Merz el miércoles por la noche (21.11.2018), que pidió reconsiderar que deba "subsistir en estos términos" de haber una auténtica política migratoria y de asilo común en Europa.

"En algún momento debemos celebrar un gran debate público sobre si una prerrogativa legal así debería estar incluida o no en la Constitución", dijo Merz durante su intervención en la conferencia regional de la CDU en la ciudad de Seebach, ubicada en el estado oriental de Turingia. Aunque se habló también de educación y empleo, el tema principal fue la inmigración.

Merkel había defendido horas antes ante el Parlamento alemán el pacto migratorio de Naciones Unidas, al que Merz se refirió pidiendo que se clarifique si no va a crear motivos para pedir el asilo "por la puerta de atrás. Merz y otros dos candidatos concurren para suceder a Merkel al mando de su asediada CDU. La votación se llevará a cabo en una conferencia del partido en Hamburgo del 7 al 8 de diciembre.



Merkel, quien anunció que no se postulará para un quinto mandato en 2021, dijo que el pacto migratorio es un ejemplo de la manera en que los problemas globales solo pueden resolverse a través de la cooperación internacional. El otro candidato a sucederla, Jens Spahn, dijo en Seebach que aunque efectivamente son necesarias directrices internacionales, le preocupa que muchos países no estén preparados para firmar el pacto.

lgc (dpa/ap)

