Asistencia europea para Venezuela: “Exigirle al gobierno que la permita”

"Si la ayuda humanitaria no le llega a la gente, la desesperación actual es tal que la gente va a ir a buscarla, aunque esté en la frontera. Venga de quien venga”, dijo a DW Jo D´Elia , director ejecutivo de Civilis DDHH. Desde esta organización, D´Elia promueve los derechos humanos en Venezuela y desde CODEVIDA promueve campañas de asistencia por el derecho a la salud.

"Venezuela está viviendo una emergencia humanitaria compleja”, explica D´Elia, sociólogo y uno de los investigadores del Reporte Nacional sobre el Derecho a la Alimentación de diciembre de 2018. En ese informe se afirma que el 64% de los venezolanos ha perdido unos 11 kilos de peso entre el 2016 y el 2017, que el 94% no cuenta con ingresos para pagar los precios de una canasta de alimentos y que el 33% de los niños entre 0 y 2 años tiene retardo de crecimiento.

"El dinero no basta para comprar para comer, no tienes medicina para una herida. No hay suministro de agua potable regular. El metro puede paralizarse, y la gente se queda varada por fallas de luz o mecánicas. Todos los días. Y eso que en Caracas es menos que en otros Estados”, detalla D´Elia.

La situación es desesperada. ¿Es el momento esperanzador? En la frontera con Colombia espera la ayuda ofrecida por Estados Unidos, Colombia y otros países. La Unión Europea anunció recientemente 5 millones de euros adicionales a los 29 que ya ha puesto a disposición para ayuda humanitaria.

¿Ha llegado a la gente? "Sí, a través de ECHO –la agencia de ayuda humanitaria de la UE- se ha canalizado una mínima ayuda a organizaciones de la sociedad civil. Y nosotros la hemos llevado, de manera limitada, a poca gente”, recalca. ¿Por qué? "Porque el gobierno no lo permite”, responde.

Amenazas contra quienes ayuden a distribuir ayuda humanitaria

Según fuentes europeas, a 60 millones de euros asciende el aporte en ayuda humanitaria que provino de Europa en 2018. No obstante, la mayor parte se ha quedado más allá de las fronteras del país.

"Hay que decir que sobre los pocos canales regulares que existen pende la amenaza del bloqueo. Aquí todos estamos en riesgo: tanto los actores de derechos humanos como los de asistencia humanitaria. El gobernador de Zulia (Venezuela) amenaza con llevarse preso a quien se preste a la distribución de ayuda humanitaria”, agrega.

"Frente a un gobierno que niega la existencia de una crisis, la Unión Europea ha preferido no confrontarlo, sino conservar muy bajo perfil y tener mucho tacto”, cuenta a DW Calixto Ávila, delegado en Europa de Provea, organización de promoción de derechos humanos en Venezuela.

Portadores de VIH han muerto esperando ayuda

"Hay enormes dificultades, especialmente en el sector salud. Por ejemplo, llevar retrovirales (VIH-SIDA) fue muy difícil. Mucha gente murió esperándolos”, confirma Ávila. "ECHO ha tenido su equipo aquí desde antes del 2014. Agradecemos que haya documentado. Pero todo ha sido de manera informal. No pueden hacer más. No hay canales de distribución. Médicos sin Fronteras, Médicos del Mundo, Acción contra el Hambre: hay muchas organizaciones que han entrado al país. Pero una cosa es que entren, otra que generen estructuras. Y que el gobierno les permita operar”, subraya D´Elia.

¿Qué hacer en esta situación? Ambos están en desacuerdo con aumentar sanciones. "Golpean al pueblo”, dice Ávila. También coinciden en advertir de utilizar políticamente la ayuda humanitaria. "Lo ideal es que el gobierno consienta la ayuda humanitaria a través de la ONU”, afirma D´Elia.

"Si no lo consiente, hay que exigírselo. Pero por la fuerza, no. Eso sólo aumentaría el riesgo para la población”, subraya. Por otro lado, "la ayuda humanitaria sí se necesita, pero no va a reemplazar las políticas públicas que resuelvan el problema de tener el pan en la mesa”, concluye Ávila.

(jov)

