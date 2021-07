Ashton Kutcher se retracta de volar al espacio con Virgin Galactic y vende su billete

Hace diez años el actor Ashton Kutcher planeaba estar entre las primeras personas en montar en la nave espacial privada de Virgin Galactic, pero cambió de opinión tras tener hijos con Mila Kunis.

La exestrella de "Two and a Half Men" dijo que se suponía que iba a estar en el próximo vuelo de Virgin Galactic, pero se retiró hace años.

"Cuando me casé y tuve hijos, mi esposa básicamente me animó a que no era una decisión familiar inteligente ir al espacio cuando tenemos niños pequeños. Así que acabé vendiendo mi billete a Virgin Galactic", dijo Kutcher, de 43 años, al sitio de noticias financieras Cheddar News en una entrevista el jueves.

"Se suponía que iba a estar en el próximo vuelo, pero no estaré en el próximo vuelo", añadió.

Primer vuelo de prueba con tripulación de Virgin Galactic

El empresario británico Richard Branson y otros cinco empleados de Virgin Galactic realizaron el domingo el primer vuelo de prueba con tripulación completa al espacio.

En 2012, Kutcher se convirtió en la persona número 500 en comprar un billete de 200.000 dólares para la empresa de turismo espacial de Branson, según el blog de Branson en ese momento.

Kutcher comenzó a salir con la actriz de "Friends with Benefits" Kunis ese año, se casaron en 2015 y ahora tienen dos hijos.

Kutcher dijo que no ha renunciado a sus planes de llegar al espacio. "En algún momento, voy a ir al espacio", dijo.

FEW (Reuters, CNN)