Asesinatos a defensores de derechos humanos: todo comienza con el desprestigio

Los ataques, asesinatos e intimidaciones a defensores de derechos humanos ha ido en aumento. Se trata sobre todo de periodistas, profesores, abogados, activistas de la sociedad civil, defensores del medio ambiente y personas que se oponen a la apropiación de tierras. Por ello, en un informe de la Eurocámara, presentado esta semana en la subcomisión de derechos humanos, se pide a las instituciones de la Unión Europea intensificar esfuerzos para protegerlos.

Sistemático

No es que no haya herramientas: existe el mecanismo "Protect Defenders”, que cobija a personas en riesgo; también existen los "diálogos estructurados sobre derechos humanos”. Estos tienen lugar periódicamente entre la UE y sus socios en todo el mundo. No obstante, a todas luces, no son suficientes. Solo en las Américas, en 2018, se registraron 256 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.

"En esos asesinatos hay patrones que se repiten”, explica a DW Garance Tardieu, secretaria ejecutiva de la Red EULAT. Esta plataforma de organizaciones europeas acaba presentar un análisis de la situación actual en los países latinoamericanos.

Si bien Colombia, México y los países centroamericanos se encuentran inmersos en una gravísima crisis, la situación en todo el continente es preocupante. "No hay ni un solo buen alumno en materia de respeto a los derechos humanos en América Latina”, subraya Tardieu.

La falta de reconocimiento de la labor de los defensores sería uno de los patrones que se repiten a lo largo y ancho del continente. El llamarlos delincuentes, terroristas, amenazas para la seguridad o extremistas es un claro desprestigio de su trabajo y abona el terreno para agredirlos. "La situación se complica aún más cuando son los propios mandatarios los que utilizan este tipo de lenguaje”, acota Tardieu.

El menosprecio de la labor de los activistas sociales llevaría al segundo patrón que se repite: el uso indebido del sistema penal en contra de defensores de rechos humanos.

"Esta criminalización debilita a todo el tejido social y a la comunidad. Básicamente, si tienes que concentrarte en un proceso penal o por proteger tu libertad, no puedes enfocarte en defender derechos ligados a la tierra, al territorio o al medio ambiente”, sigue Tardieu. Este tipo de defensores han sido el principal blanco de la violencia. "También las mujeres que defienden derechos sexuales y reproductivos y la comunidad LGTBI”, indica.

¿Qué hacer?

Para hacer frente a esta situación, en el informe de la Eurocámara se propone reforzar el mecanismo "Protect Defenders” y también establecer un procedimiento común para todos los Estados miembros de la Unión para conceder visados a defensores de derechos humanos.

"Recordemos que en los tratados internacionales firmados por los socios de la UE se incluye la obligación de propiciar un ámbito seguro para que los defensores ejerzan su labor sin que deban temer por sus vidas”, sostiene Tardieu.

"La UE, que está basada en derechos fundamentales, debe exigir a través de sus delegaciones, que sus socios en la región tengan planes de acción en políticas públicas para defender defensores”, insiste.

"También deben exigir que se respete el derecho internacional en cuanto a consultar a los pueblos antes de cualquier proyecto que los afecte”, agrega la representante de la plataforma europea. No obstante, según Tardieu, hay una medida que las instancias europeas deberían tomar ya: "no deben permitir que se descalifique la labor de los defensores”.

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube