Así se posiciona la comunidad internacional ante Maduro y Guaidó

Después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se autoproclamara presidente interino legítimo, la comunidad internacional está dividida en su apoyo. Resumimos las reacciones.

Países que apoyan a Guaidó:

Estados Unidos

Apenas unos minutos después de que Juan Guiadó se declarara presidente interino, el presidente estadounidense, Donald Trump, lo reconoció como tal. Declaró que seguiría "utilizando todo el peso de la potencia económica y diplomática de Estados Unidos para impulsar la restauración de la democracia en Venezuela".

El Secretario de Estado de los EE. UU., Mike Pompeo, hizo un llamado a las fuerzas de seguridad y al Ejército en Venezuela para que protejan a todos los ciudadanos del país y a todos los extranjeros que viven en Venezuela. EE. UU. desea mantener relaciones diplomáticas con el país a través de un diálogo con el gobierno, bajo la dirección del jefe de Estado interino, Guaidó.

Antes de eso, Maduro rompió unilateralmente las relaciones diplomáticas con Washington y pidió a los diplomáticos estadounidenses que abandonaran el país en un plazo de 72 horas. A su vez, el Departamento de Estado anunció que Estados Unidos no seguiría la orden porque no reconoce al gobierno de Maduro. Este último, por lo tanto, no tiene, según Washington, "autoridad legal" para expulsar a los diplomáticos estadounidenses del país.

Canadá

La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, aseguró a Guaidó su apoyo: "Reconocemos y apoyamos la presidencia interina de Venezuela que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha asumido de acuerdo con la Constitución de Venezuela".

OEA

Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), también se puso detrás de Guaidó: "Nuestras felicitaciones a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Tiene nuestro apoyo para devolver al país a la democracia", dijo el uruguayo.

Unión Europea

La UE también manifestó su apoyo a Guaidó en las primeras reacciones, pero todavía no lo ha reconocido oficialmente como un presidente interino legítimo. "El 23 de enero, el pueblo venezolano exigió claramente la democracia y la libertad de decidir su propio destino. Estas voces no pueden ser ignoradas", dice una declaración conjunta de los Estados miembros.

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró que Europa apoyaba la restauración de la democracia en Venezuela tras las "elecciones ilegales" de Maduro. Macron elogió la valentía de los cientos de miles de venezolanos que salieron a las calles por su libertad.

Anteriormente, el presidente del Consejo de la UE, Donald Tusk, se había pronunciado a favor de una posición unánime de la UE sobre el "apoyo a las fuerzas democráticas" en Venezuela. "A diferencia de Maduro, el Parlamento, incluido Juan Guaidó, cuenta con un mandato democrático por parte de los ciudadanos venezolanos", escribió Tusk en Twitter.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, pidió la convocación inmediata de "elecciones libres y creíbles" en el país sudamericano.

Cientos de miles de venezolanos se manifestaron contra el presidente Maduro en Caracas este miércoles (23.01).

Alemania

El gobierno federal apoya el papel de la Asamblea Nacional de Venezuela. "El pueblo de Venezuela lucha valientemente por un futuro libre para su país", escribe el portavoz del gobierno, Steffen Seibert, en Twitter. "Esto requiere ahora un proceso político que conduzca a unas elecciones libres y creíbles. La Asamblea Nacional elegida democráticamente tiene un papel especial que desempeñar".

Países que apoyan a Maduro:

Rusia

Para el gobierno de Moscú, Nicolás Maduro sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela. Según el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, la interferencia exterior es inaceptable. Los indicios de una intervención militar por parte de representantes del gobierno de los Estados Unidos son, según él, muy peligrosos.

No se rinde: el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, aquí en una manifestación en Caracas.

Anteriormente, Rusia había criticado la posición de los países occidentales en la crisis venecolana. Los acontecimientos de Caracas "muestran claramente la actitud de la comunidad internacional progresista hacia el derecho internacional, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de un país en el que se busca un cambio de poder", dijo la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, María Sajárova.

Turquía

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, apoyó a su colega venezolano. "¡Mi hermano Maduro! Mantente fuerte, estamos a tu lado", citó el portavoz de Erdogan, Ibrahim Kalin, una conversación telefónica entre los dos jefes de Estado.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mevlüt Cavusoglu, calificó de "situación extraña" los acontecimientos de Caracas en el canal de televisión A Haber. Maduro fue elegido por el pueblo, dijo el político del AKP.

Bolivia

Evo Morales, presidente de Bolivia, también apoya a Maduro: "nuestra solidaridad está con el pueblo venezolano y con el hermano Nicolás Maduro en estas horas decisivas en que las garras del imperialismo buscan nuevamente herir de muerte la democracia y la autodeterminación de los pueblos de Sudamérica", dijo.

China

Según un portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores en Pekín, el gobierno chino se pronunció en contra de la injerencia de otros países en el conflicto. Además, China "apoya los esfuerzos del gobierno venezolano para proteger la soberanía, independencia y estabilidad del país".

