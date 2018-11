Así se mantienen limpias las calles en Alemania

El día apenas terminó. La nieve no ha comenzado a derretirse. Las carpas del evento que acaba de finalizar aún no han sido desmontadas. Pero en Alemania, la limpieza urbana no pierde el brillo de la eficiencia. Con un servicio discreto, los espacios públicos se limpian en cuestión de minutos.

En Alemania, la limpieza urbana es mecanizada. Por las calles, circulan en todo momento vehículos motorizados que aspiran la suciedad y dejan el asfalto en buenas condiciones. Las calles y las calzadas suelen estar limpias. Las estaciones de tren, no siempre.

Los equipos utilizados, operados por personal municipal, son los que barren. Algunos de ellos limpian pistas enteras de calles y aceras con apenas una pasada, y los camiones tienen capacidad para cargar hasta cuatro toneladas de basura.

Otros tienen sistema de aspersión de agua para evitar que el polvo se esparza durante el proceso de limpieza. Algunos de estos vehículos se mueven a la gasolina y funcionan como aspiradores gigantes, absorbiendo hasta botellas plásticas.

En parques y campos, pequeños tractores se utilizan para recortar la hierba en velocidad récord. En el invierno, pequeños camiones abren camino en medio de la nieve.

En el otoño, en lugar de aspirar las hojas, los agentes de limpieza utilizan sopladores impulsados por batería para formar pequeños montones de hojas que serán aspiradas por una barredora o depositadas en un camión para luego servir de abono. Los sonidos de las barredoras y sopladores son parte de la rutina urbana alemana.

La alcaldía de Dresde, en Sajonia, este alemán, incluso adoptó una aplicación para mejorar la limpieza urbana. Los ciudadanos pueden informar al municipio sobre puntos de la ciudad que necesitan limpieza. En la aplicación DreckWeg, es posible subir una foto, indicar la dirección y describir el problema a la municipalidad.

Los tambos de basura también se extienden por las calles y las estaciones de tren para que nadie tenga la excusa de tirar basura en el suelo. Después de todo, esto puede generar multas. Algunos botes son específicos para cada tipo de residuo. Y el reciclaje, por supuesto, comienza en casa.

Alemania: el país donde el ocio causa estrés Su majestad el televisor En su mayoría, los alemanes prefieren sentarse en el sofá a ver televisión. Sin mucha competencia, la TV permanece como la soberana del tiempo libre en Alemania. Confirma el dato un estudio acerca de uso del tiempo libre en este país. Participaron más de 2.000 personas mayores de 14 años, 95 por ciento de las cuales ven TV por lo menos una vez a la semana.

Alemania: el país donde el ocio causa estrés Fiebre mediática Hacer "pico de pato" o sonreir ante la cámara, y apretar el botón. Según el informe, los nuevos medios acaparan cada vez más tiempo libre de los alemanes. Muchas actividades están relacionadas con el consumo de medios, sobre todo a través del smartphone. Ocio sin dispositivos: algo que parece impensable para los alemanes de hoy. Parece dominar el lema: muéstrame tu selfie y te diré quien eres.

Alemania: el país donde el ocio causa estrés Internet contraataca El televisor clásico ve amenazada su posición hegemónica en el ocio alemán. Personas jóvenes y solteras recurren cada vez más al internet para ver programas o películas. El crecimiento de las redes sociales y de los juegos por internet corroboran la tendencia. Sin embargo, internet está aún en quinto lugar en el ranking del ocio alemán.

Alemania: el país donde el ocio causa estrés ¿Cómo diablos me divierto? ¿Puede el ocio causar estrés? ¡Por supuesto! En promedio, cada alemán se involucra en ocho actividades distintas durante su tiempo libre diario. Semanalmente, la cifra ronda las 23 actividades. Según los organizadores del estudio, en los últimos 20 años casi se ha duplicado el número de actividades que ocupan el ocio en Alemania. "Una cosa a la vez" es asunto del pasado, aun en el tiempo libre.

Alemania: el país donde el ocio causa estrés La lectura, a la baja Hubo algún tiempo en el que, para los alemanes, leer era algo automático. Estos días pasaron a la historia. La tendencia negativa en cuanto a la lectura contnuó el año pasado. Solo 29 por ciento de los alemanes dedica tiempo a la palabra impresa. Hace cinco años, el porcentaje era de 35. El libro electrónico está a la alza, pero no alcanza para compensar la pérdida de la costumbre de leer.

Alemania: el país donde el ocio causa estrés ¿Amor eterno? Los alemanes se quejan, según el estudio Freizeit Monitor, de que no tienen tiempo para convivir lo suficiente con sus parejas, amigos o familiares. Los alemanes sueñan con un ocio en el cual tuvieran tiempo para decidir qué hacer sin planearlo mucho. Esa espontaneidad ocupa el primer lugar en su lista de deseos para el tiempo libre. El sexo ocupa tan solo el lugar 10 de la lista. Autor: Martin Muno