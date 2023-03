Así perciben el antisemitismo los judíos en Alemania

Son escenas de la vida cotidiana que todo el mundo conoce: buscar departamento, celebrar fiestas en la escuela, hacer una visita al dentista... Y, sin embargo, los entrevistados de un reciente estudio describen estas situaciones de un modo distinto, que no todo el mundo experimenta: ser rechazados como inquilinos de una vivienda porque el propietario no quiere alquilarlo a judíos, papás de la escuela de sus hijos que te involucran en una polémica sobre Israel, el dentista que te dice que los judíos "juegan a hacer política con el Holocausto".

Son escenas como estas las que la publicación "Perspectivas judías sobre el antisemitismoen Alemania 2017-2020", de la Asociación Federal de Centros de Investigación e Información sobre el Antisemitismo (RIAS), ha recogido y documentado en más de 150 entrevistas con personas judías, la mayoría de ellas pertenecientes a comunidades judías. En Alemania, viven alrededor de 150.000 judíos.

"Lo que se repite es esta característica cotidiana, es decir, que los judíos se enfrentan realmente al antisemitismo en situaciones muy cotidianas, incluso en situaciones aparentemente banales, que no se pueden evitar", afirma uno de los autores del estudio, Daniel Poensgen. Y añade: "Tengo la sensación de que, cuando la mayoría de la sociedad habla sobre este tema, cree que el antisemitismo es un problema de extremos políticos o algo que solo ocurre en la esfera política, en manifestaciones, por ejemplo, es decir, en situaciones que se pueden evitar. Pero los informes que hemos recibido dibujan un panorama completamente distinto".

La criticada instalación de la documenta quince de Kassel fue retirada tras críticas por su contenido, tachado de antisemita.

Diferentes percepciones del antisemitismo

"Divergencia de perspectivas" es la denominación utilizada por la encuesta RIAS para describir la brecha que existe entre la percepción de la sociedad mayoritaria, es decir, la mayoría de la población que no es judía, y las propias víctimas del antisemitismo, la minoría judía. Los resultados del estudio arrojan que la brecha en la percepción de lo que es el antisemitismo y cómo se expresa puede ser muy profunda: por ejemplo, tras elatentado terrorista en Halle contra una sinagoga, en 2019, los medios de comunicación hablaron de una "señal de alarma", pero los afectados ya sentían que vivían en esa situación de emergencia desde hacía años.

También sucede que "el antisemitismo es siempre el antisemitismo de los demás", como lo describe Poensgen, es decir, que el antisemitismo solo se nombra cuando viene bien políticamente y sirve para desacreditar al oponente.

Al mismo tiempo, uno de los entrevistados dio en el clavo de la perspectiva judía al preguntar: "¿De quién no viene el antisemitismo?". Es un hecho que hay diferentes visiones del mundo que dan lugar al antisemitismo, y las víctimas judías se enfrentan a todas ellas al mismo tiempo. En conjunto, esto "crea un enorme escenario amenazador", dice Poensgen.

¿Están seguros los judíos en Alemania?

Las 150 entrevistas lo dejan claro: la realidad de los judíos sigue siendo muy diferente de la de quienes no se enfrentan al antisemitismo. "Cada día, los afectados por el antisemitismo tienen que sopesar entre el compromiso con su respectiva identidad judía, por un lado, y una forma de actuar que minimice el riesgo de incidentes antisemitas, por otro", dice la publicación de la RIAS. Esto afecta, por ejemplo, a la seguridad de las sinagogas y las guarderías judías, pero también a la cuestión de hasta qué punto se pueden llevar abiertamente los símbolos judíos. Todas estas son cuestiones que la sociedad mayoritaria, no judía, no tiene que abordar.

"En definitiva, yo esperaría que una mayor consideración de la perspectiva de los afectados sensibilizara el debate sobre estas situaciones problemáticas de la vida cotidiana", resume Poensgen. "Pero también que los actos antisemitas se tengan más en cuenta más allá de los límites de la punibilidad".

(gg/ms)