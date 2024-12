Así funcionan las elecciones al Bundestag en Alemania

A pesar de la reciente reforma electoral, no todo son novedades en las próximas elecciones al Bundestag, que se celebrarán el 23 de febrero de 2025. Por ejemplo, la papeleta electoral para las elecciones al Bundestag (el Parlamento alemán) tendrá el mismo aspecto de siempre. Cada votante puede emitir dos votos: el primero es para el candidato de su circunscripción electoral y el segundo es para un partido.

El segundo voto siempre ha sido el más importante y lo será aún más tras la reforma de la ley electoral, aprobada recientemente por la más alta corte alemana, el Tribunal Constitucional. Ese segundo voto sirve para elegir la lista de un partido determinado. Las formaciones políticas de los Estados federados determinan quién forma parte de la lista y en qué orden.

Con el primer voto, el elector opta por un candidato de un partido concreto que representa a su circunscripción electoral, de las que existen un total de 299. De esta manera, se garantiza que todas las regiones de Alemania estén representadas en el Parlamento.

La novedad es que ahora el número de diputados del Bundestag alemán estará limitado por ley. Se acabaron los tiempos en los que el Parlamento aumentaba de tamaño casi después de cada elección. En lugar de los 733 diputados actuales, el próximo Bundestag sólo tendrá 630.

El politólogo Jörg Siegmund, de la Academia de Formación Política de Tutzing, considera un éxito la reforma de la ley electoral. En entrevista con DW, Siegmund explica cómo el segundo voto gana importancia en el futuro, mientras que el primero la pierde: "En esencia, se trata de reforzar el carácter de la representación proporcional, lo que reduce la importancia del primer voto, el que se utiliza para decidir la asignación de mandatos directos en las circunscripciones".

Ahorro en lugar de Parlamento hipertrofiado

El Tribunal Federal de Cuentas de Alemania ha determinado que el Bundestag alemán, con todos sus diputados, el personal y las oficinas, cuesta a los contribuyentes unos mil millones de euros al año. Reducir el Bundestag en unos 100 diputados podría ahorrar a los alemanes aproximadamente 125 millones de euros al año. Así lo ha calculado el Instituto de Investigación Económica de Colonia.

¿Cómo han conseguido los reformadores de la ley electoral recortar el Bundestag? La respuesta es sencilla: han suprimido rigurosamente los llamados mandatos por exceso y por igualación. Anteriormente, si un partido obtenía más mandatos directos (primeros votos) de los que le correspondían según los resultados de la segunda votación, se permitía la entrada de diputados adicionales en el Parlamento. En las últimas elecciones, hubo un total de 138 escaños adicionales.

Adiós a los escaños de más y los de menos

La reciente reforma implica que no todos los candidatos directos que sean elegidos con el primer voto entren en el Parlamento. Esto se debe a que los ganadores de las circunscripciones sólo recibirán su mandato si el resultado de las segundas votaciones para su partido es correspondientemente alto. Si el número de candidatos directos supera el porcentaje de segundos votos, se anularán los mandatos directos con menor porcentaje de votos.

Para el investigador Siegmund, esto podría tener consecuencias: "Podría significar que no se concediera ningún mandato directo en circunscripciones individuales, lo que afectaría sobre todo a las circunscripciones de las grandes ciudades. Esto reduciría su representación en el Bundestag".

Excepciones en la regla del umbral del cinco por ciento

En Alemania, existe el llamado umbral del cinco por ciento: un partido entra en el Parlamento si supera este porcentaje de votos. El límite pretende evitar un Parlamento atomizado, con demasiados partidos pequeños, una lección aprendida del fracaso de la democracia parlamentaria en la República de Weimar.

Sin embargo, hay una excepción: si un partido obtiene al menos tres mandatos directos, pero no el 5 por ciento de los segundos votos, puede entrar en el Bundestag como grupo parlamentario. El Gobierno de coalición quiso abolir esta cláusula básica, pero el Tribunal Constitucional dictaminó que la excepción debía seguir aplicándose. Siegmund opina al respecto que los partidos más pequeños en particular pueden alegrarse de ello: "El partido de izquierdas Die Linke en particular, pero también la formación Electores Libres, intentarán ganar al menos tres mandatos directos mediante una campaña electoral concentrada en unas pocas circunscripciones seleccionadas, con el objetivo de eludir de esta manera el obstáculo del bloqueo".

(ms/ers)