Así es el "CovPass", el documento que permitirá viajar por la UE sin restricciones

En Alemania, las consultas de los médicos y las farmacias podrán expedir los ansiados certificados digitales de vacunación, los llamados "CovPass", que permitirán a los europeos moverse con libertad por la UE este verano. Nos encontramos en una farmacia berlinesa y el dueño, Andreas Müller (nombre ficticio) asegura haber recibido un correo electrónico de la Asociación de Farmacias anunciándole que su negocio ya ha sido registrado para expedir estos documentos.

"Pero eso es todo lo que tengo, y todo lo que sé hasta ahora", suspira Müller, con gesto desolado. "El próximo lunes tendríamos que empezar, pero no sé exactamente el funcionamiento técnico, no dispongo del software necesario y, sobre todo, no sé cómo voy a reconocer certificados de vacunación falsificados". Eso es importante, porque si él expide un certificado falso, la multa puede ser elevada.

Jens Spahn, ministro alemán de Salud, presentando el CovPass.

Un proceso "precipitado"

Atraídos por el anuncio del ministro alemán de Salud, Jens Spahn, de que ya a partir de esta semana (6 al 13 de junio) podrá obtenerse el certificado digital de vacunación, numerosos clientes se han dirigido a este farmacéutico para preguntarle si les puede expedir el documento. A Müller todo esto le parece precipitado: "Hoy hemos tenido que decir a 20 clientes que no sabemos cuándo podremos empezar a expedirlos", dice.

Un día después, el ministro Spahn anunció complacido en conferencia de prensa que las cifras de contagios están en franco retroceso, un éxito que cabe atribuir a "una estructura única de testeo" en Alemania. Spahn agregó que casi un cuarto de la población adulta ya ha recibido la doble pauta de vacunación. "Y, con el nuevo certificado digital, ahora tenemos una herramienta para que vacunarse sea más atractivo". El llamado "CovPass" podrá ser utilizado en toda Alemania y, a partir de julio, también en toda la UE. "El objetivo es que también en Helsinki, Ámsterdam y Mallorca pueda leerse el documento", dijo Spahn.

Un millón de europeos ya tienen "CovPass"

Para hacerlo posible, los países de la UE deben sumarse a una puerta de enlace (gateway) que sirve como interfaz de los diferentes sistemas digitales nacionales. Es la mejor manera de facilitar el control de los códigos QR en los distintos países. Algunos países de la UE ya emiten su certificado digital, y alrededor de un millón de europeos disponen de él. En Alemania, el proceso avanza con más lentitud, pero, según Spahn, el objetivo es que, hasta finales de junio, todo el que lo desee disponga de su "CovPass".

Códigos QR en el celular

La aplicación Corona-Warn-App, que advierte de personas infectadas cerca del usuario, tendrá una actualización para descargar el código QR de cada certificado. El ministro Spahn anunció que, en los próximos días, también estará disponible en App Stores una segunda aplicación, válida en toda Europa, en la que también constará si la persona ha superado una infección por coronavirus o tiene un test negativo.

Quien se vacune en las próximas semanas, podrá escanear con su aplicación un código QR que recibirá tras ser inoculado. Quienes ya estén vacunados (19 millones de personas, según datos del Instituto Robert Koch), recibirán el certificado a posteriori. Algunos estados federados ya habrían empezado a enviarlos por correo postal a las personas vacunadas.

