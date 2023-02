Artistas vs inteligencia artificial

¿Oportunidad o peligro?





Los robots llegaron para quedarse

La exposición "Hello, Robot" en el Museo Vitra Design muestra máquinas inteligentes que no solo nos imitan, sino que incluso nos superan. ¿Aprenderán a sentir… y a reflejar esas emociones en el arte? Una posibilidad tan fascinante como inquietante.





El secreto de la creatividad humana

¿Qué sucede en el cerebro de un artista mientras crea? En la Escuela de Ciencias Aplicadas de Kaiserslautern midieron las ondas cerebrales del pintor Leon Löwentraut mientras creaba y luego las digitalizaron. Una experiencia artística inmersiva.





¿Sustituirá la inteligencia artificial a los artistas?

Lo que antes tomaba horas en el diseño de imágenes, ahora la inteligencia artificial lo resuelve en segundos. En la Universidad de las Artes de Berlín, los estudiantes reflexionan sobre las oportunidades y los riesgos de la “creatividad artificial”.





Regreso a la naturaleza con alta tecnología

Con la ayuda de la inteligencia artificial, Studio Drift crea formaciones de drones luminosos que se elevan en el cielo como bandadas de pájaros, o materializa en forma de árbol la complejísima potencia de cálculo de las computadoras cuánticas.



Horarios de emisión:

DW Español

DO 05.02.2023– 00:30 UTC

DO 05.02.2023 – 09:30 UTC

DO 05.02.2023 – 15:30 UTC

DO 05.02.2023 – 20:30 UTC

LU 06.02.2023 – 03:30 UTC

LU 06.02.2023 – 12:30 UTC

JU 09.02.2023 – 14:30 UTC

VI 10.02.2023 – 04:30 UTC

SA 11.02.2023 – 08:30 UTC

SA 11.02.2023 – 16:30 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6