Arthur ayuda - Pintar para indigentes

Arthur era muy pequeño cuando vio por primera vez a un indigente. Le impactó. En ese momento está de vacaciones con su familia. En el paseo marítimo observa a los artistas que venden sus obras a los turistas. Y tiene una idea. Durante las vacaciones, Arthur comienza a vender obras de arte a adultos y, en lugar de quedarse con el dinero, entrega las ganancias a los indigentes.

Ahora tiene 13 años y sigue haciéndolo. Con el tiempo, sus cuadros han ganado en calidad y las ventas han aumentado. Pero en el contacto directo con los sin techo, Arthur es tan educado como siempre y una inspiración para muchos niños de hoy en día: ayudar a los débiles puede ser muy reconfortante.

Un reportaje de Lisa Louis.



