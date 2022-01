Artesanía en Europa

Los batidores de oro de Venecia

Pocas empresas aún producen pan de oro a mano. En Venecia está uno de los pocos talleres en los que los lingotes de oro se convierten a golpe de martillo en finas hojas.







La primera pescadora a caballo de Bélgica

Nele Bekaert ejerce una profesión tradicionalmente reservada a hombres desde hace 500 años: la pesca a caballo en Oostduinkerke, len el litoral belga del Mar del Norte. Desde su silla de montar recoge el camarón.







El tinte en azul índigo por reserva

El teñido de las telas en azul índigo por reserva solo se conserva en muy pocos talleres en Europa. Este tipo de estampado inspira a los jóvenes diseñadores. Un tintorero nos muestra el procedimiento.







La última fábrica de abanicos tradicionales de París

Anne Hoguet diseña abanicos para Hollywood. Las marcas de lujo están entre sus clientes y Karl Lagerfeld aprecia sus habilidades. Pero su oficio de abaniquera está a punto de desaparecer.







El taller de vitrales y mosaicos Gustav van Treeck

Este taller muniqués elabora desde 1887 mosaicos y obras de cristal de manera artesanal. Además de alcanzar gran fama por sus trabajos de restauración, también es conocido por sus modernos objetos de diseño.





Horarios de emisión:

DW Español

SA 08.01.2022 – 01:30 UTC

SA 08.01.2022 – 06:03 UTC

SA 08.01.2022 – 11:30 UTC

SA 08.01.2022 – 14:30 UTC

SA 08.01.2022 – 20:30 UTC

DO 09.01.022 – 03:30 UTC

DO 09.01.022 – 08:30 UTC

DO 09.01.022 – 16:30 UTC

LU 10.01.2022 – 12:03 UTC

MA 11.01.2022 – 15:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6