Arte y libertad: Medalla Goethe 2023

La Medalla Goethe, concedida por el Instituto Goethe, es el reconocimiento más importante de la política cultural alemana en el extranjero. Los premiados en 2023 por su aportación a la libertad de las artes y el intercambio cultural son de Tiflis, Taipéi y Budapest.

Imagen: Willie Schumann/Goethe Institut/DW

Gaga Chkheidze, un activista del cine

Cuando era niño, Gaga Chkheidze iba al cine todos los días. Desde hace años, el antiguo director del centro cinematográfico georgiano lucha contra viento y marea por la libertad y la diversidad del cine de su país.

Imagen: Willie Schumann/Goethe Institut/DW

Off-Biennale, un colectivo por el arte

Seis mujeres componen el colectivo de comisarias de la OFF-Biennale Budapest. Sin ningún tipo de mecenazgo estatal, colaboran con creativos e instituciones de Hungría, del este de Europa y del extranjero.

Imagen: Willie Schumann/Goethe Institut/DW

Yi-Wie Keng une a Taiwán con el mundo

El dramaturgo Yi-Wie Keng hace teatro experimental con elementos tradicionales de la danza y la ópera y lleva a Taiwán actuaciones teatrales de todo el mundo, a menudo de Alemania y, en definitiva, tiende puentes culturales entre Taiwán y el mundo.

