Arte saqueado: la historia de una barca robada de una isla del Pacífico

Casi ningún otro tema ha sido tan debatido en los círculos artísticos en las últimas semanas en torno a la inauguración del nuevo Foro Humboldt de Berlín como la restitución de los tesoros artísticos del patrimonio colonial, en particular la restitución de los bronces de Benín. Recientemente, la comisionada federal de Cultura y Medios de Comunicación, Monika Grütters, y los responsables del museo alemán acordaron que Alemania devolvería las valiosas esculturas a su país de origen, Nigeria, en 2022.

Con la reciente publicación del libro "Das Prachtboot" (la barca magnífica) del historiador Götz Aly, el debate sobre la restitución podría volver a encenderse.

Arte saqueado de los mares del sur: la barca Luf

Los europeos tuvieron colonias también en los mares del Sur. La barca Luf, la mayor y más destacada pieza de esa región que podrá admirarse en el nuevo Foro Humboldt a partir del otoño de 2021, procede de lo que hoy es Papúa Nueva Guinea. En su libro, Aly revela no solo cómo llegó a Berlín la barca de 16 metros, sino también en qué circunstancias: los gobernantes coloniales alemanes dirigieron un régimen brutal en las Islas Ermitas del Archipiélago de Bismarck, la mayor de las cuales es la Isla de Luf. "Los que robaban a los nativos o mataban a tiros a uno de ellos, violaban a las mujeres y secuestraban a los jóvenes para que hicieran trabajos forzados, generalmente no temían un castigo", escribe Aly en su libro. Esto estaba en línea con el programa colonial de Alemania esbozado por Bismarck en el Reichstag en el verano de 1884. Por tanto, cabe suponer que la barca de la isla de Luf también fue saqueada y no adquirida legalmente.

La barca tiene 16 metros de longitud y ofrece espacio para 50 personas

Hermann Parzinger, director de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano (SPK), a la que también pertenece la colección del Foro Humboldt, lo había negado en el pasado. En una reciente declaración, el SPK declara ahora que seguirá mostrando la barca, solo que ahora como "monumento a los horrores de la época colonial alemana".

La barca Luf es en efecto un "monumento del horror”. Antes del protectorado de Nueva Guinea Alemana (1884-1914), que se extendía a lo largo de 3.000 kilómetros en el Pacífico, los isleños tenían una cultura muy desarrollada. Aunque no conocían la letra, cultivaban muchos rituales y eran artistas y artesanos dotados: sin clavos construyeron barcos hermosos, ricamente pintados y, sobre todo, aptos para el mar, con los que cubrían enormes distancias y en los que cabían hasta 50 personas.

Milagro de la historia de la humanidad: la barca Luf

Antes de la llegada de los europeos, había cientos de estas barcas en los mares del sur. Todas menos una, la que ahora está en posesión de Berlín, fueron destruidas en las llamadas expediciones punitivas, que eran habituales durante el periodo colonial. En 1882/83, los 400 habitantes de la isla de Luf fueron víctimas de una expedición punitiva instigada por el empresario hamburgués Eduard Hernsheim. Más de 300 soldados alemanes asaltaron la isla, destruyeron las cabañas y destrozaron los barcos, a pesar de que los habitantes no ofrecieron resistencia. Solo sobrevivieron entre 50 y 60 personas. Construyeron la barca que hoy es única. Y esa también se les iba a quitar.

Antes de trasladar la barca al Foro Humboldt, los técnicos la empaquetaron cuidadosamente.

Oficialmente no hay pruebas de una compra ni de un robo. Pero aparentemente el barco cambió de manos por 6000 marcos, una suma realmente alta en aquella época, y llegó a Berlín. En su libro, Aly describe que durante mucho tiempo se afirmó que solo se quería preservar la cultura de los isleños: su población había disminuido tanto que la barca ya no era necesaria. Durante años persistió la leyenda de que los alemanes habían salvado la barca. Pero solo porque habían acabado con la cultura de los isleños con su "genocidio indirecto", como expone Götz Aly en su libro.

En Berlín, la barca oceánica pudo ser admirada durante muchos años en el Museo Etnológico del barrio de Dahlem, hasta que fue empaquetada en una caja especialmente fabricada de 20 metros de largo y trasladada al Palacio Real de Berlín en 2018. Con sus 16 metros, la barca es tan grande que se dejó libre un hueco en la fachada para poder transportarla al interior.

En mayo de 2018, la barca Luf se transportó a la sala de exposiciones en la primera planta del Foro Humboldt

Un total de 65.000 objetos de los mares del sur se encuentran en posesión de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano. Durante muchos años, casi nadie se preguntó si estos y otros objetos culturales de otros países también habían sido adquiridos legalmente. Pero, por ejemplo, a principios del siglo XX ya hubo las primeras peticiones de restitución de Nigeria. La historiadora del arte Bénédicte de Savoy contribuyó a poner en marcha la restitución de los tesoros artísticos de África. Con Götz Aly, es posible que otro historiador consiga arrojar luz sobre los oscuros depósitos de los antiguos museos etnológicos y conseguir que salgan a la luz historias tan horribles como las que rodean el robo de la barca de la isla Luf.

(gg)