Arte contra la guerra

En plena guerra de Ucrania, el filme antibelicista alemán “Sin novedad en el frente” ganó cuatro premios Óscar. Denuncia la barbarie durante la Primera Guerra Mundial y el absurdo de la contienda. Mientras, en Ucrania, artistas se oponen a la guerra en su país.

La guerra no entiende de héroes

¿Cómo hacer una película antibelicista sin heroizar la batalla con planos de acción? A ello responde la versión cinematográfica de la novela “Sin novedad en el frente” de Remarque. Ha ganado cuatro premios Óscar, más que ninguna otra producción alemana hasta la fecha.





Arte para sobrevivir

La guerra de Ucrania es también una guerra contra su identidad cultural. Los artistas del país tratan de impedir que la cultura sea la próxima víctima. Hablamos con ellos. Un recorrido de Kiev a Berlín.





Horarios de emisión:

DW Español

DO 19.03.2023– 00:30 UTC

DO 19.03.2023 – 09:30 UTC

DO 19.03.2023 – 15:30 UTC

DO 19.03.2023 – 20:30 UTC

LU 20.03.2023 – 03:30 UTC

LU 20.03.2023 – 12:30 UTC

JU 23.03.2023 – 14:30 UTC

VI 24.03.2023 – 04:30 UTC

VI 24.03.2023 – 11:30 UTC

SA 25.03.2023 – 08:30 UTC

SA 25.03.2023 – 16:30 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6