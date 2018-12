Arresto de directiva financiera de Huawei abre conflicto entre China y EE. UU.

La detención en Canadá de la directora financiera de la compañía tecnológica china Huawei a petición de Estados Unidos abrió hoy (06.12.2018) un nuevo conflicto entre Pekín y Washington, justo cuando ambas partes intentan rebajar su disputa comercial.

Meng Wanzhou, también vicepresidenta de la junta directiva e hija del fundador Huawei Ren Zhengfei, fue detenida el sábado pasado en Vancouver y se enfrenta a un proceso de extradición a Estados Unidos, informó en un comunicado Ian McLeod, portavoz del Departamento de Justicia canadiense. Según The Wall Street Journal y The Globe and Mail, se está investigando si Meng violó las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Irán.

China presenta queja formal

Sobre esta supuesta violación de las sanciones, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Geng Shuang, señaló que Pekín, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, siempre respeta las resoluciones de este organismo, pero se opone "a la imposición unilateral de sanciones de cualquier país fuera del Consejo".

"China ha presentado una queja formal a la parte canadiense y a la estadounidense pidiéndoles que expliquen inmediatamente la razón de la detención y liberen a la persona detenida", afirmó el portavoz chino, en una rueda de prensa en Pekín. "Por lo que sé, Canadá y EE. UU. no han dado ninguna explicación sobre la razón de la detención", añadió Geng, quien aseguró que esta detención "viola los derechos humanos de la persona detenida".

Meng Wanzhou, directora financiera de la compañía tecnológica china Huawei

Huawei, por su parte, dice haber recibido "muy poca información relacionada con las acusaciones" y no estar en conocimiento de ningún delito por parte de Meng.

El presidente estadounidense, Donald Trump, abandonó unilateralmente el acuerdo nuclear con Irán e impuso sanciones que afectan sobre todo a las exportaciones de petróleo y los bancos. Washington ya multó a la multinacional de las telecomunicaciones china ZTE alegando que violó esas sanciones.

Huawei es un importante proveedor de redes pero también uno de los principales fabricantes de smartphones. Recientemente consiguió desbancar a la estadounidense Apple del segundo puesto en cuota de mercado mundial, solo por detrás de Samsung.

Sospecha por espionaje

La prensa estadounidense especulaba desde hace tiempo con posibles investigaciones de la Justicia norteamericana contra la empresa china. En abril The Wall Street Journal afirmó que había una investigación en marcha por los supuestos negocios de Huawei en Irán. Estados Unidos también sospecha de Huawei por espionaje, por lo que la empresa china solo puede operar allí de forma limitada. El gigante tecnológico alega que esas acusaciones carecen de base y están políticamente motivadas.

Este nuevo conflicto entre China y Estados Unidos llega pocos días después de que ambas potencias acordaran evitar una nueva escalada de su disputa comercial durante el G20 que se celebró en Buenos Aires. Estados Unidos prometió no elevar o ampliar por el momento sus aranceles adicionales a las importaciones chinas. En contrapartida, China se comprometió a aumentar sus importaciones estadounidenses para reducir el desequilibrio de la balanza comercial.

