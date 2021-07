Armin Laschet: subir ahora impuestos sería "veneno"

El candidato conservador a la Cancillería alemana, Armin Laschet, calificó este domingo (11.07.2021) de "veneno" una posible subida de impuestos para compensar el aumento del gasto público para afrontar la crisis del coronavirus. Igualmente dijo que tampoco tenía sentido bajarlos. Durante la crisis, dijo, se ha inyectado mucha liquidez en las empresas para que puedan volver a invertir ahora.

Laschet hizo estas declaraciones en la tradicional "Entrevista de verano" de la televisión pública nacional ARD, a once semanas de las elecciones generales del 26 de septiembre, y consideró que la deuda publica se podrá pagar "con crecimiento y más gente empleada". El pleno empleo, dijo, generará más ingresos.

El referente es lo que estaba sucediendo en Alemania antes de la pandemia, argumentó el líder conservador, cuando los ingresos tributarios subían año a año, sin subir los impuestos, gracias a la buena evolución de la economía.

A su juicio, no son viables otras opciones en el ámbito de las finanzas públicas: acabar con el precepto constitucional del "freno de la deuda" sería un error y ahora, con la crisis del coronavirus, "no es el momento de bajar los impuestos". "No tenemos dinero para eso", apostilló. (efe/dpa)