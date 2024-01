Argentina: sin cultura, "más fáciles de manipular"

Javier Milei, presidente de Argentina. Imagen: Tomas F. Cuesta/AP/picture alliance

Milei: o financiar cine que nadie ve o dar comida a la gente

Si lo logra será un héroe. Pero, obviamente, a la izquierda de este país no le conviene eso. Paradójicamente, ellos fueron los que se robaron todo y dejaron al país en la miseria. Harán todo lo posible para boicotear los planes de Milei, y de hecho lo están haciendo. Enviaron a todos a las calles para generar caos.

Gustavo Kike

El cine argentino es considerado de los mejores del mundo, considerarlo un "gasto absurdo " sería una gran lástima para todos.

Fabiana Salvatierra Velasco

Un país que se muere de hambre debe tener prioridades.

Camilo Andrés Herrera, Colombia

¿Y la comida que va a dar, para quiénes sería? ¿Para las personas del pueblo o para los políticos? ¿Para los empresarios que financiaron su campaña presidencial? No creo que vaya a repartir la comida entre el pueblo. Él mismo ha dicho que el Estado es el problema. Si él no va al cine no quiere decir que esa no sea una industria que mueve millones.

Javier Andrés Gómez

¿Desde cuándo Milei es tan socialista.? ¿"Dar comida a la gente" o desviarla a su bolsillo?

Oscar P Ch.

Está terminando con los negocios de la política, por eso todos están muy sensibles. Se les acaba el negocio.

Orlando Buffa, Argentina

Si el cine es tan bueno, ¿por qué el Estado tiene que financiarlo? ¿No tuvieron ganancias?

Rodrigo Cano

Los políticos jamás cumplen lo que prometen durante la campaña, y cuando llegan al poder hacen todo lo contrario. Milei, el anarquista, va contra la cultura para darle de comer a los millones de argentinos que tienen hambre. Pero acaba de aumentar el impuesto a la producción agrícola, y eso aumentará el hambre entre los argentinos.

Denis Peralta Ramírez, Nicaragua

En otras palabras: ser burros y sin cultura, más fáciles de manipular.

Miguel Andrade



Manifestaciones contra la extrema derecha en Berlín. Imagen: Christian Mang/AFP/Getty Images

Alemania sale a la calle contra la extrema derecha

Simplemente hermoso, el mundo está pidiendo un cambio de gobernabilidad, no más fascismo, no más hipocresía, no más capitalismo salvaje. Necesitamos gobiernos que se interesen por el planeta y la igualdad.

Viviana Celemín

La ultraderecha es un veneno para el mundo.

Lucía Mar

Es de las cosas que no se entienden, ni se pueden comprender. ¿Por qué después de la exitosa administración de Angela Merkel terminan eligiendo a Scholz?. ¿Qué le ocurre al pueblo alemán?

Diego Armando O.

Alemania se distingue por su respeto a la diversidad de pensamiento, y por lo tanto conviven ideologías y pensamientos de izquierda, centro, derecha, ecologistas.

Adler Schwarzer, Chile

Detienen en Argentina a familiares del narcotraficante ecuatoriano "Fito" Macías

Noboa no está haciendo nada. Esto no afecta a la estructura de las bandas criminales, solo mete preso a los jóvenes delincuentes y lo presenta como su gran obra. Eso no sirve, Noboa tuvo la oportunidad de poner mano dura contra los cabecillas de las bandas, pero no lo hizo. La esposa de Fito es deportada de Argentina. Ella compró una casa con dólares en efectivo, y ni siquiera la investigaron. Tampoco la detuvieron para preguntarle dónde está su marido. Esto es un cuento de nunca acabar.

Álvaro Vaca B., Ecuador

Gracias a nuestros hermanos argentinos por no proteger a los delincuentes ecuatorianos que se esconden en su país. Otros gobiernos de Latinoamérica, como México, no tienen esa solidaridad con nosotros.

Gabriela Maldonado, Ecuador

Durante el gobierno de Alberto Fernández le dieron asilo a los jefes de los cárteles de droga, entre ellos a los jefes del Cártel de los Soles.

L. Watanabe

Mientras Noboa hace inversiones en las cárceles y en la Policía militar, la agricultura, la ganadería y la pesca van decayendo cada vez más. Al final, no tenemos comida.

Diego Cárdenas, Ecuador

Eslovaquia vetará ingreso de Ucrania en la OTAN para evitar una "guerra mundial"

¿Quién es Eslovaquia para que neutralice la entrada de Ucrania a la OTAN? Rusia debe abandonar Ucrania.

Mario Alberto Morales Valencia, Colombia

Por fin un gobierno sensato. Hay que buscar la paz y no la guerra.

Carlos C., Perú

La OTAN hizo todo lo posible para debilitar a Rusia, enviaron enormes cantidades de dinero y armas. La guerra está perdida y Rusia está más fuerte que nunca. Entonces es hora de ser sensatos. Zelenski solo muestra ambición.

Álvaro F., Ecuador

