Argentina: Sergio Urribarri dimite tras ser condenado por corrupción

El embajador de Argentina en Israel, Sergio Urribarri, presentó su renuncia al cargo luego de que un Tribunal le condenara en un caso por corrupción, una sentencia que el político oficialista anticipó que apelará, según trascendió este viernes (08.04.2022).

"Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador", dijo Urribarri, quien también estaba a cargo de la representación diplomática argentina ante Chipre.

Urribarri -quien gobernó la provincia argentina de Entre Ríos entre 2007 y 2015- fue condenado el 7 de abril por un Tribunal de ese distrito a la pena de 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos al cabo de un juicio oral por el desvío de fondos públicos entre 2010 y 2015.

A través de su cuenta en Twitter, quien comandaba la Embajada de Argentina en Israel desde mayo de 2020 afirmó que el fallo de primera instancia en su contra "es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho".

La condena contra Urribarri

El tribunal oral determinó que se había echado mano a fondos públicos de la provincia de Entre Ríos para utilizarlos en una campaña cuyo objetivo era posicionar la imagen de Urribarri como candidato presidencial para las elecciones generales de 2015 en Argentina.

En el juicio también resultó condenado Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, que fue sentenciado a la pena de 6 años y medio de prisión. Además, el tribunal condenó a una decena de otras personas, entre exfuncionarios y empresarios, por sus distintos grados de participación en las maniobras.

ama (efe, afp, el diario, clarín)