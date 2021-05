Argentina: ¿himno nacional en versión feminista?

¿Himno nacional en versión feminista? ¿Herejía imperdonable? ¿Valiosa reivindicación? La polémica está servida.

En Argentina, y con ocasión de la festividad patria del 25 de mayo, la cantante Evelina Sanzo decidió interpretar el himno nacional con algunas modificaciones: donde debía decir "los libres del mundo”, dijo "las libres del mundo”. Y donde la letra original dice "juremos con gloria morir”, ella proclamó, en cambio, "juremos con gloria vivir”.

Vaya osadía. Por el hecho ha recibido apoyos y felicitaciones, pero también insultos, improperios, y hasta le han deseado la pena de prisión.

Lo cierto, sin embargo, es que la reflexión sobre el lenguaje, sobre la discriminación, sobre lo nombrado y lo ignorado, y sobre las luchas de las mujeres, ha sumado así un nuevo capítulo.

"Me convocaron para cantar el himno, y lo hice de acuerdo a lo que pienso”, explica la cantautora rosarina Evelina Sanzo a DW.

Evelina Sanzo, cantante y compositora argentina

"Dije 'las' en vez de 'los' porque entiendo que 'los' no incluye ni nombra a las mujeres, y lo que no se nombra, no existe”, sostiene. "Y las mujeres y disidencias sexuales existimos, fuimos y somos parte de la historia, y hemos sido siempre invisibilizadas”, completa.

"También porque hace poco se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo aquí en Argentina, y tras muchísimos años de lucha, las mujeres podemos decidir sobre nuestros cuerpos”, agrega Sanzo entre sus motivaciones para introducir los cambios en la letra.

Una forma de ver el mundo en tan solo una letra

"Se trató de modificaciones leves, pero de impacto”, evalúa al respecto Elena Pérez, decana de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, consultada por este medio.

"El himno nacional refiere a quienes aman la libertad en cualquier pueblo del mundo, y como tales saludan al pueblo argentino”, puntualiza Pérez, lingüista y doctora en ciencias de la información. "Esta nueva versión destierra al género masculino que, desde un punto de vista, ignora la participación de las mujeres en ese momento fundacional de la patria”.

Elena Pérez, decana de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba

"Entonces, esa insignificante variante lingüística ("a” en vez de "o”), lo que hace es poner a las mujeres en el centro de la escena de las luchas por la libertad”, continúa Pérez desde la mediterránea provincia de Córdoba.

"En esta versión feminista, las mujeres dan la bienvenida al pueblo argentino”, interpreta. "Hasta ahora, el himno las ignoraba. En la versión del último 25 de mayo, las mujeres se introducen en la historia”, dimensiona.

En el mismo sentido discurre el análisis de la doctora en lingüística y profesora de gramática y sintaxis en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, María Soledad Funes: "Lo tomo como una provocación que intenta hacer reflexionar sobre el significado de las palabras y marcar el triunfo de los movimientos feministas en sus luchas”, sostiene en diálogo con este medio.

"No es un hecho que va contra la historia del himno y su verdadero significado, sino una intervención con un fin político muy claro y, al mismo tiempo, válido”, evalúa la experta.

María Soledad Funes, doctora en Lingüística y profesora de Gramática y Sintaxis en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires

"Visibilizar a través de la morfología -estructura de las palabras- es la consecuencia de creer que debe incluirse a todos los géneros en otras cuestiones de la vida, como en los puestos laborales o en lo referido a los derechos" (igual paga, igual licencia por maternidad/paternidad y otras luchas), contextualiza al respecto Funes.

"Es un fenómeno que va de la mano de la irrupción en la escena pública de una nueva generación de mujeres, que aportan nuevos códigos en todos los campos. Cuando algo así ocurre, deja huella en la lengua”, apunta, por su parte, María Elena Ques, licenciada en letras y doctora en ciencias sociales, en diálogo con DW.

Cambios culturales

Efectivamente, ninguno de estos cambios podría pensarse sin un tiempo y espacio determinados.

En el caso del otro cambio introducido en la letra de la canción patria del país sudamericano, así lo explica la cantautora: "Dije 'juremos con gloria vivir' porque estamos en medio de una pandemia y se está muriendo mucha gente”, comparte.

María Elena Ques, licenciada en Letras, doctora en Ciencias Sociales y especialista en análisis del discurso político.

Para la doctora Ques, un gesto con trasfondo existencial: "Ese juramento final ('juremos con gloria morir'), escrito en medio de las guerras de la independencia, plantea dificultades para la cultura contemporánea”, aporta.

"Posiblemente exista también un nexo entre esa modificación vitalista y una perspectiva femenina, menos afín a los desbordes épicos”, entrevé la especialista en análisis del discurso político.

Así las cosas, la versión modificada del himno ha reavivado también la discusión en torno al uso del lenguaje inclusivo -aquel que mediante determinadas formas lingüísticas, como "e”, "x” y "@”, incluye en su significado a todos los géneros: femenino, masculino y espectro LGBTIQ+-.

"La lengua está en constante cambio”, asegura Funes desde la capital argentina. Y ni el himno nacional ha quedado ajeno.