Argentina confirma su primer caso de viruela del mono

El Ministerio de Salud de Argentina informó este viernes (27.05.2022) de la confirmación del primer caso de viruela del mono en el país y en Sudamérica e indicó que se estudia un caso sospechoso en un "residente en España que se encuentra de visita”, sin nexo con el primer paciente. Según la prensa argentina, el caso confirmado se trata de un hombre de 40 años.

"El resultado de la reacción de amplificación por PCR del caso en cuestión es positivo, a su vez, la secuenciación arrojó alto porcentaje de homología con secuencias del clado de África Occidental”, que es "similar a todas las que se están encontrando en los nuevos casos de viruela símica alrededor del mundo”, informó la cartera sanitaria en un comunicado.

El paciente reside en la provincia de Buenos Aires, estuvo recientemente en España y presentaba síntomas compatibles con la enfermedad. Según el ministerio, el hombre se encuentra en buen estado de salud y con tratamiento sintomático y sus contactos estrechos con control clínico y epidemiológico, sin presentar síntomas de momento.

Caso sospechoso

Respecto al caso sospechoso de ser viruela de mono -enfermedad de la que de momento se han contabilizado al menos 200 casos en países no endémicos-, el paciente no tiene ningún nexo con el primer caso y presenta lesiones ulcerosas sin otra sintomatología asociada. Se informó que esta persona, residente en España, arribó a Argentina el 25 de mayo y sus síntomas comenzaron al día siguiente.

"El paciente se encuentra en buen estado general, aislado, y recibiendo tratamiento sintomático. Sus contactos estrechos se encuentran en seguimiento clínico y epidemiológico estricto, siendo todos asintomáticos a la fecha”, explicaron en el comunicado. La viruela del mono es una enfermedad infecciosa causada por un virus transmitido a los humanos por animales infectados. La transmisión de persona a persona es posible, pero rara.

Su aparición en países no endémicos es lo que preocupa a los expertos. Hasta el momento, los casos confirmados en áreas no endémicas son generalmente leves y no se han reportado muertes.

