Argentina: comienza huelga de ganaderos contra medida del gobierno

Este jueves (20.05.2021) comenzó la huelga de los ganaderos en Argentina, como respuesta a la suspensión de las exportaciones de carne adoptada por el gobierno del presidente Alberto Fernández, con la intención de moderar los precios en el mercado interno. A primera hora de la mañana, el Mercado de Hacienda de Liniers, donde se vende el ganado a los frigoríficos de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, lucía desolado, con los corrales vacíos.

La medida del Ejecutivo fue publicada en el Boletín Oficial. "De conformidad con el actual avance del mercado exportador de carnes, sus precios han experimentado un alza sostenida, producto de la creciente demanda de dichos productos, principalmente por parte de los mercados asiáticos", expresa la resolución, firmada por el ministro de Agricultura, Luis Basterra. "Esta situación ha generado que los precios internos acompañen los de exportación de la carne vacuna, en contexto donde el precio mundial de los alimentos ha aumentado significativamente", agrega.

Los ganaderos detendrán las ventas por ocho días, aunque esto no debería implicar un desabastecimiento en lo inmediato, pues frigoríficos y carnicerías tienen existencias acumuladas. Además, las partes intentan superar el impasse y podrían llegar a un acuerdo antes de que se cumpla el periodo de 30 días durante el cual el gobierno prohibió las exportaciones.

"No alcanza la plata”

"Vamos a seguir dialogando para encontrar una salida para abastecer el mercado interno y, al mismo tiempo, potenciar las exportaciones. Tienen que ser objetivos compatibles", declaró la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. Con 819.000 millones de toneladas, Argentina fue en 2020 el cuarto exportador de carne en el mundo, con China, Alemania e Israel como sus principales clientes. Por esas ventas, el país recibió 3.368 millones de dólares, un importante ingreso de divisas al que sería difícil renunciar.

Sin embargo, el gobierno estima que los precios han aumentado de forma artificial en el mercado interno, donde el consumo ha disminuido sostenidamente en los últimos años debido al alto costo de la carne. En una entrevista radial, el presidente Fernández sostuvo que el objetivo es que los ciudadanos puedan adquirir carne "a precios razonables y no que otros hagan negocios y se olviden de los argentinos".

Javier Velázquez, director ejecutivo del frigorífico La Peña, espera que se encuentre una solución de consenso. "A la gente no le alcanza la plata para comprar la carne, esa es una realidad. Después, la parte del paro creo que no suma, la parte del cierre de las exportaciones no suma. Estamos en el momento exacto como para sentarnos en una mesa todos los sectores, porque estamos en un momento muy difícil", dijo.

