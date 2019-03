Argelinos celebran con protestas contra Buteflika el día de la independencia

Varios miles de manifestantes, en su mayoría profesores de universidad, médicos y enfermeras, se manifestaban en Argel, la capital de Argelia, este martes 19 de marzo de 2019, cuando se conmemora el fin de la guerra de independencia del país (1956-1962).

Pedían la salida de Buteflika, que confirmó el lunes que prolongará su mandato más allá de su término constitucional, el 28 de abril, hasta que se organicen unas nuevas elecciones, tras un proceso de revisión política.

Profesores y estudiantes, médicos y enfermeros

Al grito de "queremos que el régimen caiga", estudiantes y profesores desbordaron las calles aledañas a la plaza de la "Grand Post", epicentro de la capital, y mostraron su rechazo a la transición ordenada hace una semana por el presidente.

Al contrario que en las cuatro semanas precedentes, las fuerzas de Seguridad sí intervinieron en esta ocasión para cortar los accesos con la céntrica plaza del Primero de Mayo, donde se manifestaban médicos y enfermeros.

Una decisión que parece formar parte de una nueva estrategia del régimen para frenar las manifestaciones masivas que desde el pasado 22 de febrero tienen lugar cada viernes en todo el país, y que comenzaron con la exigencia de que Bouteflika, gravemente enfermo, renunciase a la reelección.

"Estamos aquí como movimiento popular para exigir el fin de este sistema. Dado que las cosas no cambian, nos quedaremos en la calle de forma pacífica" el tiempo que haga falta, dijo Ali Harfush, profesor de Física en la universidad de Argel. "Si la gente del poder amara a su país como dicen, tomarían decisiones rápidas en el sentido de la historia y la historia se lo reconocería", agregó.

"Nos hemos movilizado para expresar nuestro rechazo a lo que es en realidad la prolongación del cuarto mandato. No queremos que este poder se queda. Hemos dado nuestra palabra. No es no. Deben marcharse", afirmó un estudiante del mismo centro universitario.

Sindicatos

Al rechazo del plan de transición se unieron el lunes la mayoría de los sindicatos del país, que se negaron a reunirse con el nuevo primer ministro, Noureddine Bedoui, y a participar en las consultas para la formación de un Gobierno de concertación que pilote este proceso.

Según la agencia oficial APS, la invitación fue extendida este domingo por el propio Bedaoui y el nuevo viceprimer ministro, Ramtam Lamamra, con el objeto de que el nuevo Ejecutivo "carezca de afiliación política y refleje de manera significativa las características demográficas de la sociedad argelina".

Ambos fueron designados a dedo por el propio Bouteflika hace una semana, horas después de que se publicara un mensaje a la nación en el que el enfermo mandatario renunciaba a la reelección y aplazaba las presidenciales.

"Hemos rechazado la oferta por falta de claridad", argumentó el coordinador del Sindicato Nacional Autónomo de Profesores de Enseñanza Secundaria (SNAPEST), Mezian Merian.

"Estamos en una coyuntura política difícil, y con el fin de evitar las malas interpretaciones, la transparencia es más que necesaria. Si se trata de un diálogo, debe hacerse en un marco organizado y oficial", manifestó.

La formación de un Gobierno de concertación es la base del plan trazado por el entorno político de Bouteflika, que incluye la convocatoria de una Conferencia Nacional inclusiva que debe preparar nuevas elecciones presidenciales.

"Un verdadero cambio"

El pasado viernes, cientos de miles de argelinos desbordaron por cuarta semana consecutiva las calles del país, para exigir "un verdadero cambio" que permita salir a Argelia de la aguda crisis económica que padece desde que en 2014 se desplomara el precio del petróleo y el gas, única riqueza que explota.

Ayer, y en un mensaje atribuido a Bouteflika con motivo del "día de la victoria", el presidente aseguró que la reforma será también económica y social para desprender a Argelia de la dependencia de los hidrocarburos.

El presidente de 82 años, disminuido físicamente tras sufrir un ictus en 2013, se enfrenta a la mayor protesta ciudadana en su contra desde que fue elegido hace 20 años.

rml (afp, efe)

