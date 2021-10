Argelia prohíbe sobrevolar su territorio a aviones militares franceses

El gobierno de Argelia prohibió el sobrevuelo de su territorio a los aviones militares franceses, que suelen cruzar su espacio aéreo para llegar o salir de la región africana del Sahel donde están desplegadas tropas en la operación Barkhane, indicó este domingo (03.10.2021) un portavoz del Estado Mayor francés, quien aseguró que esto perturba, pero no afecta, las operaciones.

"Es ante todo un tema diplomático (…) No afecta al desarrollo ni la ejecución de las operaciones. Nos adaptamos y no estamos preocupados por las operaciones" antiyihadistas, dijo el coronel Pascal Ianni, portavoz del jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas francesas, en una declaración al periódico Le Figaro. Dos vuelos debieron ser retrasados, aunque los drones Raper, que obtienen información de inteligencia, no se han visto afectados.

El diario asegura que el Estado Mayor del Ejército descubrió esta misma jornada, al revisar los planes de vuelo, que las autorizaciones para sobrevolar Argelia no habían sido aceptadas, sin que ninguna notificación oficial les hubiera prevenido de este cambio. Los aviones franceses suelen atravesar el espacio aéreo argelino para llegar al Sahel, donde están desplegados unos 5.000 militares franceses.

Declaraciones de Macron

Esta decisión supone un nuevo episodio en la crisis entre París y Argel, que llamó a consultas este sábado a su embajador tras una declaración que formuló el pasado 30 de septiembre el presidente francés, Emmanuel Macron, durante un encuentro con descendientes del conflicto argelino y de las que se hizo eco el diario Le Monde, declaraciones que no han sido desmentidas por el Elíseo.

De acuerdo con dicho medio, Macron manifestó que el sistema político-militar argelino ha impulsado una historia oficial "totalmente reescrita que no se basa en verdades" sino en un discurso "de odio a Francia". Tampoco sentó bien días antes el anuncio del Gobierno francés de reducir el número de visados a Argelia, Marruecos y Túnez por la negación de estos a recibir a sus ciudadanos expulsados del territorio galo, por lo que el embajador francés en Argel había recibido una primera notificación.

El clima de tensión entre los dos países se produce al acercarse el 60 aniversario del fin de la guerra de Argelia y de su independencia.

DZC (EFE, AFP)