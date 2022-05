Arantxa Echevarría es una cineasta española que ganó el Premio Goya a Mejor Nueva Directora en 2019 por su film "Carmen y Lola", que relata el amor lésbico de dos jóvenes gitanas.

La directora tuvo que esperar casi diez años desde que concibió la idea hasta verla materializada en la pantalla grande porque, según cuenta, a nadie le interesaba producir una historia de amor lésbico en el mundo gitano. "Creo que hacer cine feminista implica hacer cine social, que es lo que más me interesa. Como soy mujer, me resulta complicado no hablar de ello, porque creo que hay una mirada, un relato y una narrativa muy masculina en el cine. Entonces, lo que podemos aportar nosotras, las mujeres, es nuestro punto de vista", dijo a DW.