Arabia Saudita: violencia mortal contra los más pobres

Cientos, posiblemente incluso miles, de migrantes etíopes fueron asesinados a tiros o gravemente heridos por guardias fronterizos sauditas entre marzo de 2022 y junio de 2023, según un informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) publicado a principios de esta semana. Así lo afirman numerosos testigos presenciales en un informe que HRW publicó, junto con otros documentos incriminatorios.

Esta ONG lleva documentando los asesinatos de inmigrantes en la frontera entre Yemen y Arabia Saudita desde 2014. Sin embargo, en los últimos meses parece haberse producido una escalada deliberada tanto en el número como en el tipo de asesinatos selectivos, según la organización. "El patrón de abusos evidentemente ha cambiado de una práctica de tiroteos ocasionales a asesinatos generalizados y sistemáticos", afirma a DW Sam Dubberley, jefe del Laboratorio de Investigaciones Digitales de HRW. Es posible que no solo cientos sino miles de inmigrantes fueran asesinados, añade.

Si los asesinatos no solo fueran generalizados y sistemáticos, sino que también formaran parte de una política estatal de asesinato premeditado de una población civil, entonces serían un crimen contra la humanidad, escriben los autores del informe de HRW. No obstante, dejan abierta la cuestión de si éste es el caso.

"Sin embargo, los testigos nos hablaron detalladamente sobre los uniformes. Esto apunta en dirección a los guardias fronterizos sauditas", afirma Dubberly. Los testigos presenciales también informaron sobre armas grandes y el uso de camiones. "Por lo tanto, creemos que los guardias fronterizos sauditas son los responsables", agrega.

Guerra y pobreza

Se cree que la mayoría de los asesinados en la frontera entre Yemen y Arabia Saudita eran extremadamente pobres. Para ellos, Arabia Saudita es un destino al que asocian con prosperidad. Alrededor de 750.000 trabajadores migrantes etíopes viven en Arabia Saudita. La mayoría de ellos viajó en avión como parte de acuerdos bilaterales. Sin embargo, aquellos que no pueden permitirse un viaje así o carecen de los documentos necesarios para entrar en el país eligen una ruta no oficial, concretamente la ruta terrestre a través de Yemen. Por esta ruta no solo llegan personas de Etiopía, sino también de otros países del Cuerno de África.

Pero los inmigrantes etíopes registrados en Arabia Saudita también suelen vivir en condiciones precarias. "Las mujeres trabajan principalmente en hogares privados, como limpiadoras, cuidando niños y cosas similares, los hombres principalmente en la construcción", dice Ulf Terlinden, jefe de la oficina de la Fundación Heinrich Böll en Nairobi, que observa desde allí el desarrollo político y económico de Etiopía.

Mujeres jóvenes también son víctimas de abusos sexuales. Imagen: El Tayeb Siddig/REUTERS

La mayoría de los emigrantes etíopes se ven obligados a abandonar su país por varias razones, afirma Terlinden en entrevista con DW. La mayoría huye por el nexo de factores económicos y políticos. "Etiopía registró en 2022 la segunda tasa de inflación más alta de toda África, por encima del 30 por ciento", explica Terlinden. La economía está estancada, el país sufre una falta masiva de divisas y crédito, y los inversores se han retirado, explica.

"A esto hay que añadir la sequía en toda la región, la inestabilidad política y los efectos de la guerra en la región de Tigray", afirma el experto alemán. Según estimaciones, entre 600.000 y un millón de personas han perdido la vida en los dos últimos años. "Por eso, cada vez más personas en Etiopía se ven obligadas a abandonar sus hogares. Porque temen por su seguridad personal o porque simplemente ya no ven perspectivas".

Violencia despiadada

Al parecer, los guardias fronterizos sauditas emplearon contra estas personas una violencia despiadada y -según los testigos- también un alto grado de sadismo cínico. Varios de los entrevistados por HRW afirmaron que los guardias les preguntaban en qué partes del cuerpo debían disparar sus armas. Luego disparaban a quemarropa, según el informe que cita declaraciones de un total de 42 inmigrantes etíopes que fueron entrevistados por HRW entre marzo y junio de 2023.

Otros dijeron que funcionarios sauditas los golpearon con piedras y barras de metal. Un joven etíope de 17 años describió cómo los guardias supuestamente lo obligaron a él y a otros sobrevivientes a violar a dos niñas también sobrevivientes. Antes, dispararon a otro detenido porque se negó a violar a las niñas.

Crítica internacional

La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, pidió al gobierno de Arabia Saudita que comentara el informe de HRW. El ministerio que lidera Baerbock dejó claro que también es muy importante para la cooperación que haya una respuesta del Gobierno saudita. Las críticas también llegaron desde Estados Unidos.

Asimismo, las Naciones Unidas se mostraron alarmadas. El informe de HRW plantea "algunas acusaciones muy graves", afirmó el portavoz Stéphane Dujarric. La oficina de derechos humanos de la ONU tiene "algunos contactos" en la región, pero les resulta "muy difícil verificar la situación en la frontera".

(ct/dzc)