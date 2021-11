Aquí estoy - Un DJ boliviano se consolida en Berlín

Bernardo tiene una historia de migraciones en su familia que no es nada fácil: nació en Argentina, pero su bisabuelo venía de Prusia y fue condecorado durante la Primera Guerra Mundial por el ejército alemán. Su abuelo, sin embargo, fue perseguido durante la Segunda Guerra Mundial y puesto en un campo de concentración, del que logró escapar con destino al Cono Sur. Después su madre también dejó su patria, huyendo de la dictadura en Argentina. Su abuela le regaló a sus cinco años un teclado y desde entonces quizo ser músico. Comenzó a tocar el bajo y la batería. A los 18 ya tocaba en distintas bandas. Ese ambiente lo acercó hacia el consumo de alcohol y otras drogas, pero fue la misma música la que lo alejó de los abusos y le dio una disciplina en lo laboral y lo personal. Como cofundador de Oi Mas Bass, durante 12 años la mayor ventana de DJs, VJs y artistas digitales, se afianzó como artista del vinilo y productor musical. "Berlín me enseñó que siempre puedes reinventarte desde tus escombros". Actualmente dirige el sello OMB Record Label y está a la espera de poder volver a los escenarios de la capital germana, en dónde había tenido éxito, amenizando eventos en los principales foros de la ciudad. El COVID 19 no lo ha detenido para seguir creando y ya está trabajando en sus estrategias para cuando la pandemia que paralizó el mundo nos deje volver de vuelta a la vida pública.